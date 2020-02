İzmir futboluna kadın başkan

Erkeklerin egemen olduğu futbol dünyasında son dönemde isimlerinden söz ettirmeye başlayan kadın kulüp başkanlarına bir yenisi daha İzmir 'de eklendi. 1966 yılında Karşıyaka'da kurulan Demirköprü Spor Kulübü'nün tarihindeki ilk kadın başkanı iki çocuk annesi 39 yaşındaki Selma Kazanç oldu. Başkan Selma Kazanç, İzmir 2'nci Amatör Lig'de yer alan kırmızı-siyahlı ekibin hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Minik oğulları Bulut ve Rüzgar'ı da kulübün altyapı takımlarına kayıt ettiren Kazanç, "Ortaokul çağlarımda Bursaspor'un altyapısında futbol oynadım. Uzun yıllar futbolla uğraştım. İki oğlumun da futbolu sevmesi nedeniyle 10 yıldır oturduğumuz mahallemizin takımı Demirköprü Spor Kulübü'nü seçtik" dedi.

Başkanlık için kendisine gelen teklifi kabul ettiğini dile getiren Selma Kazanç, "Büyüklerimiz, arkadaşlarımız kulübe kadın eli değsin istediler ve ben de onları kırmak istemedim. Aramızda başkan, yönetici ayrımı yok. Biz bir aileyiz" yorumunu yaptı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLUP, KUPA KALDIRMAK"

Kadınların futbol dünyasında çoğalmasıyla birlikte tribünlerde küfürlerin son bulacağını ifade eden Kazanç, "Örneğin geçen gün gittiğim bir maçta ben de tribünde yer aldığım için kimseden bir küfür duymadım. Herkes sakince maçını izledi. Kulüpteki arkadaşlarımız ve futbolcularımız da çok terbiyeli, saygılı insanlar. Futbolcularla aramız çok iyi, abla-kardeş ilişkimiz var. Sadece bir oyuncumuz benden yaşça büyük. Bizi kırmıyorlar, biz de onları kırmıyoruz. Hedefimiz şampiyon olup kupa kaldırmak" diye konuştu

ÇOCUKLAR İÇİN SARMA SARDI

Demirköprü Spor Kulübü'nde yaklaşık 1 yıldır yöneticilik görevini üstlenen Selma Kazanç, kulübün altyapısını ayakta tutabilmek için yoğun çaba harcadı. Sponsor bulup, çeşitli turnuvalar düzenleyen Selma Kazanç, yeri geldi elleriyle kulüpte velilerle birlikte sarma sardı. Kazanç, waffle ve kısır yapıp futbol okulundaki minik kramponlara ziyafet çekti.

Kulübe katkı sağlamak için bir yakınının dükkanında baklava sattıklarını belirten Başkan Kazanç, "Tesislerimizdeki sahanın bir bölümü kaçak nedeniyle su içinde kalıyordu. Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle zemini kaldırıp, altyapı borularını yeniledik. Tesisin kırılan kapısını tamir ettirdik. Sponsor desteğiyle soyunma odalarını boyattık, tuvaletleri komple değiştirdik. Duşakabin yaptırdık" şeklinde konuştu.

"KADINLAR HER İŞİ YAPABİLİR"

İş hayatı, ev işleri, çocuk büyütmek ve kulüp yönetimini bir arada yürütmenin zor ancak keyifli olduğunu belirten Karşıyaka Demirköprü Spor Kulübü Başkanı Selma Kazanç, "Bu dünyada kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. En zor şey çocuk dünyaya getirmek. Bunu da kadınlar yapabiliyor. Tüm kadınların kendilerine güvenmelerini istiyorum. Her kadın her şeyi yapabilme kapasitesine sahip ve bunun için çaba göstermeliler. Erkeğin yapabildiği her şeyi yapabiliriz. Daha da fazlasını yapabiliriz, güç olarak eksilerimiz olabilir ama hep birlikte eşitiz" ifadelerini kullandı.

"KADINA ŞİDDETE HAYIR"

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, "Kadına Şiddete Hayır" mesajı veren kulüp başkanı Selma Kazanç şöyle konuştu:

"İnşallah kadınların mutlu olduğu, kadınların egemen olduğu, rahat rahat sokakta gezebildiği, rahatça konuşabildiği bir ülkeye dönüşelim. Sokakta dayak yiyen kadın olmasın. Bütün anneler mutlu olsun. Şiddetin önü kesilsin. Erkeği de kadını da kadın doğurdu. Bu yüzden kadın o şiddeti yaşamamalı. Umarım çok güzel günler bizi bekler. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum. Demirköprü Spor Kulübü olarak hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz."

