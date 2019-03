İzmir, Geleneksel Sporlar Yarış ve Oyun Alanına Kavuştu

Kaynak: AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapımı tamamlanan Geleneksel Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı'nda ilk resmi yarış gerçekleştirildi.Ödemiş Belediyesi tarafından Günlüce Mahallesi'nde yapılan Geleneksel Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı'nda, Çanakkale şehitleri anısına yapılan ilk resmi rahvan at yarışlarında, farklı bölgelerden gelen yaklaşık 200 at yer aldı.Ödemiş Rahvan Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübünün düzenlediği yarışlar, baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dört yaşlı tay, üç yaşlı tay, tozkoparanlar bayrak bayanlar koşusu, ithal A grubu ve bayanlar koşusu kategorilerinde yapıldı.Kadın ve erkek jokeylerin mücadele ettiği yarışı, Japonya'dan gelen bir kafile de izledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, burada yaptığı konuşmada, ilk milletvekili olduğunda "Çaylı Rahvan At Yarışları"nı takip ettiğini, yarışlara, ilgili bakanlığın katkı vermesi konusunda gerekli desteği sağlamaya çalıştığını söyledi.At yarışı ve deve güreşi gibi geleneksel sporların devamını sağlamaya önem verdiklerini ifade eden Dağ, "Bu tesisin yapımı da Mahmut Badem başkanımızın hem kendi şahsının hem de partimizin bu hususta vermiş olduğu değerin en güzel göstergesidir. 1 Nisan'dan sonra da bu hizmetler aynı şekilde devam edecektir." dedi.Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral de yeni tesisin Türkiye'nin en güzel tesislerinden biri olduğunu belirterek, "Geleneksel sporlarımıza sahip çıkacak böyle belediye başkanlarına her zaman ihtiyacımız var." diye konuştu.