İzmir Gelin Adayı Programında Tanınmıştı, Pompa Görevlisi Oldu

Gelin adayı programında tanınmıştı, pompa görevlisi oldu
İZMİR'in Torbalı
ilçesinde yaşayan, katıldığı bir evlilik programı sonrası tanınan Hanife
Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Katıldığı evlilik programı sayesinde Türkiye
genelince tanınan Hanife Gürdal, yeni işiyle şaşkınlık yarattı. Sosyal medya hesaplarından para kazanmasına rağmen, çalışmaktan vazgeçmeyen Hanife Gürdal, Torbalı'daki bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı. 4 gündür İzmir- Aydın
Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda çalışan Gürdal, çok mutlu olduğunu, işini sevdiğini belirtti. Yıllarca farklı sektörlerde çalıştığını ve gocunmadığını söyleyen Hanife, yaptığı işin erkeklerle özdeşleşmesine de Kadının yapamayacağı iş yok. Burada çok da olumlu tepkiler alıyorum. Hem artık sigortam var. İşimi de çok sevdim yorumunu yaptı.
Pompa görevlisi olması sürecini anlatan Hanife Gürdal, Asında Instagram
'dan çok iyi bir gelirim var. Çalışmaya ihtiyacım yok ama ben yine de çalışmak istedim. Bu istasyona da kendim başvurdum. Daha önce de bir çiğköfteciye yardım ediyordum. Benim için 'Buraya kadar mı düştü' diyenler vardı. Alın terinin düşmesi olmaz. Bu işe muhtaç değilim ama çalışmaktan gurur duyuyorum. Bana bu şansı verdikleri için patronuma da teşekkür ediyorum dedi. Akaryakıt istasyonuna gelen bazı müşterilerin kendisini tanıdığını söyleyen Hanife, Tanıyanlar çıkıyor, genelde de takdir ediyorlar, özellikle de kadınlar dedi. Hanife evlilik programlarıyla ilgili soruya da 'İyi ki katılmışım çünkü artık daha özgüvenliyim ve bu bana gurur veriyor' dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜKÜ
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Hanife Gürdal akaryakıt doldururken
Hanife Gürdal konuşma
Haber- Kamera İbrahim DANIŞ TORBALI (İzmir), (DHA
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(Tür: Yurt)
İzmir,Hanife
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:44