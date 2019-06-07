İZMİR GENÇ YAŞTA ÖLEN DERİN ERPULAT GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

İZMİR'in Çeşme
ilçesinde, kalp krizinden yaşamanı yitiren halkla ilişkiler bölümü mezunu Derin Erpulat, ailesi, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.Kentteki bir kolejin müdiresi Didem Erpulat ile cıvata üreten bir firmanın yöneticilerinden Tevfik Erpulat çiftinin iki kızından büyüğü olan Derin Erpulat, geçen salı gecesi, İzmir
'in Çeşme ilçesindeki evlerinde kalp krizi geçirdi. Çeşme Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Erpulat'a kalp masajı yapıldı. Ardından İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi'ne götürülen Erbulat, kurtarılamadı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler
Bölümü'nden mezun olan ve kendisine iş kurmaya hazırlanan Derin Erpulat'ın ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
ACI VEDA
Derin Erpulat için, İzmir'in Alsancak semtindeki Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, genç kızın annesi ve babasının yanı sıra, lise ve üniversiteden arkadaşları, acılı çiftin iş arkadaşları ile akrabaları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, baba Tevfik Erpulat ayakta güçlükle durabilen eşi Didem ve kızı Defne
Erpulat'ı sarılarak, teskin etmeye çalıştı. Erpulat çiftinin çalıştığı işyerlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve birçok kişi, cenazeye çelenk gönderdi.
Tabutu güllerle bezenen talihsiz genç kız, öğlende kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, Alaçatı
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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