21.06.2019 16:09
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İzmir Gençlik karnavalı Urla'da başlıyor

İzmir Gençlik karnavalı Urla

Rock müziğin önde gelen isim ve grupları, 27-30 Haziran tarihleri arasında İzmir'in Urla ilçesinde "Gençlik Karnavalı"nda sahne alacak.

Rock müziğin önde gelen isim ve grupları, 27-30 Haziran tarihleri arasında İzmir 'in Urla ilçesinde "Gençlik Karnavalı"nda sahne alacak.  Gençlik karnavalına "Senin de Bir Hikayen Olsun" sloganıyla çağrı yapılırken karnavalda yer alacak sanatçılar, aktif olarak kullanılan tüm dijital müzik platformlarının verilerinin analiz edilmesiyle belirlendi. Kum Deniz Plajı'ndaki karnavalda Teoman , Can Bonomo , Hayko Cepkin , Edis , Redd, Ezhel , Güliz Ayla ve Duman'ın da aralarında bulunduğu birçok isim sahne alacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Urla , İzmir , Kültür Sanat

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