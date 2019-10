İzmir genel-iş'ten dikili'deki bıçaklı sendika kavgasıyla ilgili açıklama

Genel-İş'ten Dikili 'deki bıçaklı sendika kavgasıyla ilgili açıklama İzmir 'in Dikili ilçesinde, Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şubesi üyeleri, Dikili Belediyesi İşyeri Temsilcileri Cemal Eryılmaz ve beraberindeki sendikacılara, Belediye-İş Sendikası üyelerince yapılan saldırıyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına, dünkü olayda saldırıya uğrayan Eryılmaz da katıldı.Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikaları (Belediye-İş Sendikası) yöneticisi bir grup, dün öğle saatlerinde, Dikili Belediyesi'nin Dikili Sanayi Sitesi'ndeki şantiyesine gitti. Burada, Dikili Belediyesi'nde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube İşyeri Temsilcisi Cemal Eryılmaz ve beraberindeki bir grup sendika çalışanı ile karşılaşan Belediye-İş Sendikası yöneticileri arasında tartışma çıktı. Buradan ayrılan taraflar daha sonra yeniden karşılaştıkları Bülent Ecevit Meydanı'nda tartışmayı sürdürdü. Çıkan kavgada, Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube Dikili Belediyesi İşyeri Temsilcisi Eryılmaz, dövülmesi sonucu yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kavgada elinde bıçaklı kişilerin de olduğu öğrenildi. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş edip, biber gazı sıktı. Grup dağılırken, polis olay sırasında elinde bıçak bulunduğu belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma başlatan polis, her iki sendika temsilcilerinin de olayla ilgili ifadelerine başvurdu.DİSK Genel-İş İzmir 5 No'lu Şubesi tarafından konuyla ilgili olarak Dikili Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya, İzmir Genel-İş 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Dikili Belediyesi Tüm-Bel-Sen iş yeri temsilcisi Gülay Demir ve Aliağa Belediyesi'nde işten çıkarılanlar ile Dikili eski Belediye Başkanı Osman Özgüven katıldı. Kavgada dövülen Genel-İş Sendikası Dikili Belediyesi İşyeri Temsilcisi Cemal Eryılmaz da açıklama yer aldı.'20- 30 KİŞİ ÜZERİME SALDIRDI'Belediye-İş Sendikası'nın Dikili'de örgütlenmeye çalıştığını belirten Cemal Eryılmaz, Ancak biz Genel-İş Sendikası olarak yıllardır DİSK'in içinde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Bu arkadaşlara kendileriyle birlikte olmak istemediğimizi söyledik. Ancak, kabul etmeyip, sendikamız üyesi arkadaşlarımızı sürekli taciz etmeye başladılar. Son olarak çalıştığım şantiyeye giderken 4- 5 araçla önümü kestiler. 20- 30 kişi bana saldırdı. Daha sonra Bülent Ecevit Meydanı'nda tekrar bazı sendikalı arkadaşlarımıza saldırdılar. Polisin müdahalesiyle olaylar sona erdi. Sonuna kadar hukuki açıdan hakkımızı savunacağız dedi.'BIÇAKLA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNULDU'DİSK Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara tarafından okunan basın açıklamasında şunlar kaydedildiDİSK Genel İş Sendikası olarak yıllardır üyemiz olan kadrolu işçilerin yanı sıra geçtiğimiz yıl taşerondan belediye şirketine KHK ile geçen işçileri de örgütleyerek, Çalışma Bakanlığı'ndan aldığımız yetki ile Dikili Jeotermal A.Ş.'de 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere toplu sözleşme imzaladık. Ancak Belediye -İş Sendikası yöneticileri, yetkimizin ve imzaladığımız toplu sözleşmenin geçersiz olduğu yalanlarıyla, üyelerimizi yanıltmaya, sendikamızdan istifa etmeye zorlayan ve kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kendi sendikalarına üye olmaları için üyelerimize yönelik baskı ve sindirme politikalarını bir süredir devam ettiriyorlar. Bugün bu politikaları, saldırıya ve şiddete dönüştü. Belediye dışından topladıkları kişilerle baş temsilcimize pusu kurup, darbettiler. Dikili dışından işçilikle alakası olmayan kişiler bu saldırıya katılmış, içlerinden birisi üyelerimize bıçakla saldırı teşebbüsünde bulunmuştur. Zorbalık yapanlar hakkında en başta hukuki mücadele olmak üzere her türlü demokratik yol ve yöntemlerle hesap soracağımız bilinmelidir.