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İzmir Güz Trofesi sona erdi

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Çeşme Marina tarafından düzenlenen 2019 İzmir Güz Trofesi'nin 3. ve son ayak yarışları tamamlandı.

16.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:08
Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve tarafından düzenlenen 2019 Güz Trofesi'nin 3. ve son ayak yarışları tamamlandı.
Çeşme Marina'da dün sert rüzgar nedeniyle yapılamayan yarışlar, bu sabah 32 teknenin katılımıyla gerçekleştirildi. EAYK Komodoru Akif Sezer, yaptığı açıklamada, İzmir Güz Trofesi'nin 3. ayak yarışlarıyla 2019 senesini kapattıklarını söyledi.
Üçüncü ayak yarışlarıyla sona eren 2019 İzmir Güz Trofesi'nde IRC A1'de Tüpraş Lemon, IRC A2'de Orchestra, IRC A3'te Mare, IRC A-4'te Çeşme Marina Ventus, IRC B-1'de Perle White, IRC B2'de Goodday Sunshine, IRC B3'te Chess ve destek sınıfında Elisa birinciliğe ulaştı.
İzmir Güz Trofesi sona erdi

Marina, Çeşme, İzmir, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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