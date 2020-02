İzmir güzellik salonu mağdurları artıyor

Güzellik salonu mağdurları artıyorGÜZELLEŞMEK isteyen binlerce kadın, sokakta dağıtılan broşürlere ve asılsız sosyal medya kampanyalarına aldanarak güzellik salonlarında mağduriyet yaşıyor. İstediği sonucu alamayan, epilasyon gibi tekrar eden uygulamalarda senet imzalatılarak dolandırılan kadınların sayısı her geçen gün artarken, İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Apaydın, "Güzellik salonu açıp, kadınlara epilasyonla ilgili senet imzalatıp şirketin ismini değiştiriyor ve ortadan kayboluyorlar. Her gün yüzlerce mağduriyet yaşanıyor. Vatandaşlar bu konuda daha bilinçli olmalı" dedi.Epilasyon, saç ve cilt bakımı ve benzeri uygulamalarla güzelleşmek isteyen binlerce kadın, sokakta dağıtılan güzellik salonu kampanya broşürlerine ve sosyal medya promosyonlarına aldanarak güzellik salonlarında mağdur oluyor. Cazip fiyatlarla hizmet verdiğini iddia eden salonları tercih eden ve sonucunda beklediği hizmeti alamayan kadınların sayısı her geçen gün artarken, bazıları ise epilasyon gibi tekrar eden uygulamalarda senet imzalayarak dolandırılıyor. Son dönemde mağduriyet yaşayan kadınların sayısının çoğaldığını belirten İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Apaydın, "Normalde işlem ücreti 200 TL ise sosyal medyadan bunu 100 TL'ye satıyorlar. Ucuz etin yahnisi ise yavan oluyor. Tüketicinin işin ustasını bulması lazım. Bu iş bilgi, yetenek ve tecrübe istiyor. Camlarına uygun fiyatlar yazıyorlar, broşür dağıtıyorlar. Bunlar ciddi birer haksız rekabet. Lazer epilasyonla ilgili ise şirketlerin isim değiştirdiğini sık sık duyuyoruz. Bir şirket kuruyorlar, paket satıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar ve paraları alıp ortadan kayboluyorlar. Maalesef ki bu tür firmaların peşinden gidiyoruz ancak tam olarak tespit edemeyebiliyoruz. Vatandaşın bildikleri salonları tercih etmeleri lazım" diye konuştu.'ARZ TALEP DENGESİ BOZULDU'Güzellik salonu açmanın artık vatandaşın geçim kaynağı olduğunu ve bir sanat olmaktan çıktığını ifade eden Apaydın, "Esnaf Odaları Birliği'nin yapmış olduğu araştırmalara göre, en çok market ve kuaför salonu açılıyor. Arz talep dengesi bozulmuş vaziyette. Güzellik uzmanı ve kuaför olmak isteyenlerin sayısı günümüzde çok fazla. Yeterli beceriye ulaşamadan iş yeri sahibi olan arkadaşlarımız maalesef ki haksız bir rekabet ortamı yaratıyorlar. Özellikle de sosyal medyada bu durum çok belirgin. Tüketici aldığı hizmetten memnun olmuyor ve sonuca ulaşılamıyor. Konuyla ilgili çok fazla şikayet alıyoruz. Bizler bu şikayetler karşılığında meslektaşlarımızı uyarıyor ve vatandaşı tüketici hakem heyetine yönlendiriyoruz. Orada bilirkişiler tarafından yapılan işin doğru veya yanlış yapıldığı tespit ediliyor" dedi.'BİR AYDAN BERİ MUTSUZUM, AYNAYA BAKMIYORUM'Saç boyasında bir kampanya olduğunu duyarak saçlarını boyatmak için kuaföre giden vatandaşlardan Meral Gökdal (38), "Saçlarımı daha sarı bir renge boyatmak istedim. Saçlarım işlem sonucunda yandı ve koptu. Paketleme işlemi yapıldı ve rengi açıldı bu işlemin dikkat edilmesi gereken bir işlem olduğunu düşünüyorum. Uygulama yapılırken aslında saçlarımın büyük zarar göreceğini hissettim. Çünkü saç diplerimde bir sıcaklık oluştu. Kuaföre bunu söyledim ama bir şey olmayacağını söyledi. Paketleri açtığımızda ise saçlarımın hepsi kopmuştu. Çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Saçlarım upuzundu şu anda kısaltmak zorunda kaldım. Bir aydan beri çok mutsuz geziyorum ve aynaya bile bakmıyorum. Kullanılan malzemelerden veya işçilikten böyle bir mağduriyet yaşanıyor. Herkesin güvendiği yerden hizmet alması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.'BİLMEDİĞİM KUAFÖRE GİTMEM'Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için sürekli aynı kuaförden hizmet aldığını söyleyen vatandaşlardan Gönül Özen (42) ise "Saç oldukça önemli bir konu. Sabit bir kuaförüm var ve her işlem için ona gidiyorum. En azından muhatap bulabiliyorum çünkü o beni biliyor, ben de onu biliyorum. Etrafımda saçları yanan kopan pek çok kişi biliyoruz. Ben de bu yüzden bildiğim yerlere gitmeyi alışkanlık edindim" dedi.'KANDIRDIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM'Broşür ve kampanyalara sık sık denk geldiğini söyleyen vatandaşlardan Melisa Kılıç (18) da, "Ben broşür ve kampanyalarla bizi kandırdıklarını düşünüyorum. Hep güvendiğim yerlere gitmeyi tercih ediyorum. Benim annem bu dağıtılan broşürlerden alıp bir gün kuaföre gitti. Saçını boyattı ama saçı yandı. Daha sonra düzelttirmeye çalıştı, çıt çıt taktı ama hiçbir işe yaramadı. Bir dönem neredeyse saçının kalmadığını söyleyebilirim. Düzeltmek için bile üzerine para aldılar. Şu anda hala saçlarını uzatamıyor" diye konuştu.