İZMİR Hafta sonu kısıtlamasını kalktığı İzmir'de sahil ve açık alanlar doldu

Hafta sonu kısıtlamasını kalktığı İzmir'de sahil ve açık alanlar dolduİZMİR'de kısıtlamasız hafta sonunun ikinci gününde güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendini sokağa attı.

07.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:56
Hafta sonu kısıtlamasını kalktığı İzmir'de sahil ve açık alanlar doldu
İZMİR'de kısıtlamasız hafta sonunun ikinci gününde güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar kendini sokağa attı. Ailesi ile açık havaya çıkan vatandaşların yanı sıra sahiller balık tutan vatandaşlarla doldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasının ikinci gününde İzmirliler, açık havada vakit geçirme fırsatı buldu. Yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek, balık tutmak ve piknik yapmak isteyen vatandaşlar, kendini sokağa attı. Bayraklı'da bulunan Meles Deltası'na ailesiyle gelen vatandaşlar çocuklarıyla oynadı. Dün akşam Alsancak semtindeki Kordon boyunda sosyal mesafe kuralını hiçe sayan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bugün dışarıda vakit geçirenlerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.
'BALIK TUTMAK BİZİM İÇİN BİR TUTKU'
Sahilde balık tutmaya gelen Hakan Altıntaş (45), 'Balık tutmak bizim için bir tutku. Uzun zamandır balığa çıkamadım. Bedenim burada olmasa da ruhen aklım hep burada kaldı. Hafta sonu sokağa çıkıp balık tutabildiğim için çok mutluyum" dedi. Uzun bir aradan sonra balık tutmaya çıkan Recep Duran (45) ise "Bu hafta sonu denizde çok balık yoktu ancak iki tane tuttum. Gerçekten sahil kenarında vakit geçirip balık tutmayı çok özlemişim" diye konuştu. Deniz havası almak istediği için güzel havayı çimlerde oturarak değerlendirdiğini söyleyen Yaşar Çelik (46) de, "Kısıtlamanın kalması çok iyi oldu. İnsan deniz görünce bir nefes aldığını hissediyor. Biz kalabalık olmasın diye erken saatlerde gelmeyi tercih ettik. Kimseyle temas etmeden, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek oturuyoruz" dedi.
'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM, DOĞA BİZE KALSIN'
Eşi ve çocuğu ile birlikte vakit geçirmek, çocuğu ile açık havada oyun oynamak için dışarıya çıktığını söyleyen Hatip Şimşek (29), "Çalıştığım için dışarı çıkabiliyorum ama eşim ve çocuğum evdeydi. Onlar için değişiklik oldu. Çocuğumuzla oyun oynayarak vakit geçiriyoruz. Çocuk mutlu biz de çok mutluyuz" diye konuştu.
Bandırmadan İzmir'e tatil için eşiyle geldiğini dile getiren Doğan Gözen (44) de, "Açık havada deniz kenarında olmak uzun bir aradan sonra çok güzel. İzmir'i çok seviyoruz. Huzurlu bir şekilde doğa ile iç içe olmaya çalışıyoruz. 3 aydan beri evdeydik. Tedbirimizi elden bırakmayalım, doğa bize kalsın. Temiz ve güzel havanın tadını eşimle birlikte çıkarıyoruz. Birkaç gün daha İzmir'deyiz" dedi. İZMİR Hafta sonu kısıtlamasını kalktığı İzmir’de sahil ve açık alanlar doldu

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber

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