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İZMİR Hafta sonu yasağının son gününde İzmir sessizliğini korudu

Hafta sonu yasağının son gününde İzmir sessizliğini koruduİZMİR'de, ikinci gününde de sokağa çıkma yasağına uyuldu.

19.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:35
Hafta sonu yasağının son gününde İzmir sessizliğini korudu
İZMİR'de, ikinci gününde de sokağa çıkma yasağına uyuldu. Yasak nedeniyle kentin normalde yoğun olan cadde, sokak ve meydanları bugün de sessizliğini korudu. Normal zamanlarda trafik akışının en yoğun olduğu caddelerde görevli olduğu için yasaktan muaf olanların dışında kimse ve araç görmek neredeyse mümkün olmadı.
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alarak toplu ölümlere sebebiyet veren yeni tip koronavirüs
salgınıyla mücadele yurt genelinde sürüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu da iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasağın ikinci günü, termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği İzmir'de ilk gün olduğu gibi meydanlar, sokaklar, caddeler ve parklar boş kaldı. Kolluk görevlileri, sağlık çalışanları, eczane, PTT ve kargo görevlileri, bazı akaryakıt istasyonu görevlileri, fırın çalışanları ve basın mensupları dışında kimsenin dışarıda olmadığı İzmir, sokağa çıkma yasağına uydu. İzmir polisi ise denetimlerini hava ve karadan sürdürdü. Kontrol noktalarında özel araçların izinleri denetlendi, havadan ise drone aracılığıyla yasağa rağmen sokağa çıkanların tespitine çalışıldı. Trafik akışının yoğun olduğu caddelerde görev kapsamı dışında araç görmek neredeyse mümkün olmadı.
İZMİR'İN KALBİNDE GÜVERCİNLER GÖREVLİLER TARAFINDAN BESLENDİ
İzmir'in kalbi olarak bilinen Saat Kulesi'nin de bulunduğu Konak Meydanı, her gün binlerce vatandaşı ağırlıyordu. İzmir'in ticaret merkezi Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinin de bulunduğu meydanda, özellikle hafta sonları yoğun bir insan kalabalığı oluşuyordu ancak sokağa çıkma yasağının son gününde meydan, güvercinlere teslim oldu. Normal günlerde vatandaşlar tarafından beslenen güvercinler Belediye görevlileri tarafından beslendi. Görevlilerden Hüseyin Özcan, "Bugün İzmir'de Konak Meydanı, Karşıyaka Çarşısı ve Bornova gibi noktalardaki güvercinleri beslemek için yola çıktık. Normal zamanlarda bu hayvanlar vatandaşlar tarafından besleniyor ama şu an kimsenin dışarı çıkması mümkün değil. O nedenle aç kalma riskleri var. Onların da canı var ve bizler de onlar için sokaktayız. Ben hayatımda İzmir'i hiç böyle görmemiştim. Umarım ülkece bu salgını bir an önce atlatır ve eski günlerimize döneriz" dedi.
BALKONUNDAN BOMBOŞ İZMİR KORDONU'NU İZLEDİ
İzmir Kordonu'nda da eski cıvıl cıvıl günlerini aratan manzaralar hakim oldu. Sessizliğe bürünen Kordon'u evinin balkonundan izleyen vatandaşlardan İsmail Ulucay, 'İzmir'i ilk kez böyle görüyorum. Bu manzaraya bakınca biraz duygusallaşıyoruz ama aynı zamanda insanı dinlendiriyor. Köpeğimle birlikte evdeyiz ve balkondan bomboş kalan İzmir'i seyrediyoruz" diye konuştu.
İzmir Alsancak'ta bulunan bir fırının çalışanlarından İsmail Özen ise, "Hafta içinden başlayarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizler vatandaşlarımızın mağdur olmaması için açığız ancak çok fazla alışverişin olduğunu söyleyemem. Vatandaşlarımız artık temkinli ve fırın alışverişini hafta sonuna bırakmıyor" dedi. İZMİR Hafta sonu yasağının son gününde İzmir sessizliğini korudu

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, İzmir, Güncel
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