İZMİR Haluk Levent'ten, kurtarılan hayvanlara görüntülü takip

Haluk Levent'ten, kurtarılan hayvanlara görüntülü takipİZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda, kediden danaya, fareden deveye birçok engelli ve şiddet görmüş hayvana bakılıyor.

19.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:28
Haluk Levent'ten, kurtarılan hayvanlara görüntülü takip
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda, kediden danaya, fareden deveye birçok engelli ve şiddet görmüş hayvana bakılıyor. Barınak sahibi Sibel Çakır, AHBAP Platformu vasıtasıyla şiddet gören hayvanları kurtararak çiftliğe yerleştiren sanatçı Haluk Levent'i görüntülü arayarak hayvanların son durumlarıyla ilgili bilgi veriyor.
Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı, kediden danaya, fareden deveye birçok engelli, şiddet görmüş ve hasta hayvana ev sahipliği yapıyor. Koronavirüs sürecinde de aynı zamanda evinin bulunduğu barınakta günlerini kızı ile geçiren barınak sahibi Sibel Çakır, sabah akşam sadece onların bakımını yapmakla kalmıyor, aynı zamanda barınaktaki tüm hayvanlarla özel bir bağ kuruyor. Hepsinin ayrı bir kurtarılma hikayesi olan hayvanlar, yeni yaşamlarına başladıkları barınakta huzurlu ve sağlıklı günler geçiriyor.
Bu süreçte günlerin nasıl geçtiğini anlatan Sibel Çakır, "Öncelikle ziyaretçilerimiz etkilendi, kapılarımızı kapatmak zorunda kaldık. 1 Mart'ta kapılarımızı açacaktık, fakat 1 Temmuz'a ertelemek zorunda kaldık. Gelir kaynaklarımız olan organik pazarlarımız kapandı. Buna rağmen personelimizin maaşını kesmedik. Onun yerine bağışlarla ve ürettiğimiz sabunların satışını yaparak gelir sağladık. Buradaki çocuklarımız travmatik hasta ve engelli hayvanlar oldukları için diğer sağlıklı hayvanlardan çok daha fazla masraflılar" dedi.
Fenomen boğa Ferdinand'ın da aralarında bulunduğu birçok hayvanı satın alarak onların hayatını kurtaran sanatçı Haluk Levent ile görüntülü konuşan Çakır, ona hayvanların son durumuyla ilgili bilgi verdi. Levent, "En son kurtardığımız köpekleri bir anda görünce çok duygulandım. Ne mutlu oradalar ne mutlu ki koşuyorlar. Daha birkaç hafta önce işkence görüyorlardı. Hatta köpeklerin sahibi 'Onları seviyorum bakıyorum, ama bazen kavga ediyorlar' gibi şeyler söylemişti. Hiçbir şey o canlılara bu denli şiddeti göstermesini gerektirmez. Şiddet onların ölümüne, travma geçirmelerine, sakat kalmalarına neden oluyor. Veterinerler köpeklerimizi iyileştirmek için bayağı uğraştılar. Çok mutluyum. En yakın zamanda çiftliğe gelip onlara sarılmak istiyorum" diye konuştu.
'KÖPEKLER SEVGİ GÖRDÜKLERİ İÇİN 3 GÜN SONRA BİZE ISINDILAR'
Geçen ay Karabağlar'da bir vatandaşın evinde, beslediği köpeklere işkence yaptığını öğrendikten sonra harekete geçen Haluk Levent'in AHBAP Platformu aracılığıyla kurtardığı 3 köpek, sosyal medyada birçok kişinin ilgisini çekmişti. İşkence videosunun sosyal medyaya düştükten sonra hayvan severlerden çok tepki aldığını anlatan Çakır, "Şahıs köpekleri tekmelerle dövüp, en küçük olan köpeği alıp defalarca yere vuruyor. Resmen öldürmeye teşebbüs etmiş şekilde onları vahşice işkenceye maruz bıraktı. Belediye tarafından tedavileri tamamlandıktan sonra barınağa getirildiler. Köpeklerin insana karşı güveni yoktu. Saldırıp ısırıyorlardı. Onları kendi padoklarına aldık. 3 gün sonra burada onları seven insanlar olduğunu görünce bize ısındılar. Şimdi hepsi kucağımıza geliyorlar, oynuyorlar. Sanki burada yıllardır yaşıyormuş gibi hiçbir canlıya zarar vermiyorlar" şeklinde konuştu. İZMİR Haluk Levent’ten, kurtarılan hayvanlara görüntülü takip

Kaynak: DHA

Etiketler: Haluk Levent, Kemalpaşa, Güncel, Haber

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