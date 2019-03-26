İzmir Hamza Dağ Seferihisar Belediyesi'nin 150 Milyon TL Civarında Borcu Var

Kaynak: DHA

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olan CHP'li Tunç Soyer'in, başkan olarak görev yaptığı Seferihisar'da, belediyeye ait olan birçok araziyi değerinin altında sattığını ileri sürdü. Dağ, Seferihisar Belediyesi'nin 20 milyon olan borcu, bugün 150 milyon TL civarındadır dedi. Dağ ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da bildiği şeyler olduğunu öne sürüp, bunları açıklaması gerektiğini söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı CHP'li Tunç Soyer'in, mevcut Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürütürken, ilçede birçok taşınmazı sattığını ileri süren Hamza Dağ, Tunç Soyer göreve geldiğinde Seferihisar Belediyesi'nin 20 milyon lira toplam borcu bulunmaktaydı. Soyer bu borçları bahane ederek 2010 yılından itibaren büyük ve küçük satabileceği birçok taşınmazı satışa çıkardı diye konuştu. İlçede satıldığını belirttiği taşınmazları tek tek açıklayan Hamza Dağ, şunları söylediKullanım hakkı Çeçen asıllı İsmail Pepiev'in sahibi olduğu Prince Grup'ta olan ve üzerinde 5 yıldızlı bir otel bulunan 52 bin 183 metrekarelik arazi, aynı şirkete 14 milyon 200 bin liraya satıldı. Meşhur Ekmeksiz Plajı, kent meydanına bir park yapılması sözü alınarak kazak yatırımcılara satıldı. Bu alan 400 bin metrekare büyüklüğünde, değer biçilemeyen, tek başına Seferihisar'ın tüm borçlarını kapatabilecek kadar değerli ve bugün için en az 200 milyon lira edeceği söylenen bir arazi. Tek başına Seferihisar Belediyesi'nin tüm borcunu kapatacak, üstüne de birçok yatırımlar yapılmasını sağlayacak bir arazi. Kaç paraya satıldı biliyor musunuz Bunu ben değil Tunç Soyer açıklasın.'KOMİK BİR FİYATA SATILDI'Yine Seferihisar Sığacık'ta bulunan ve Eşek Adası olarak da bilinen 28 bin metrekarelik adanın 2012 yılında 1 milyon 350 bin lira gibi komik bir fiyata satıldığını açıklayan Hamza Dağ, Tamamı Seferihisar Belediyesi'ne ait olan ve üzerinde Neptün Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ne ait bir otel bulunan 75 bin 547 metrekarelik arazi, 2015 yılında 19 milyon 500 bin lira gibi cüzi bir miktar ile yine bu şirkete satıldı ve kiralama hakkından pay alınmadı. Buranın şu an için değerini bölgede yaşayanlara sorduğumuzda ne cevap alıyoruz biliyor musunuz Onların tabiriyle 'Ölüsü 120 milyon eder', yani 6 katı diye konuştu.'ARAZİLER DEĞERİNİN ALTINDA SATILDI'Seferihisar'da 120 bin 642 metrekare alana sahip arazinin Hiddenbay Gayrimenkul'e 15 milyon 70 bin liraya satıldığını kaydeden Hamza Dağ, Buranın ise şu an için ederi en az 150 milyon TL. Ayrıca 10 bin 364 metrekare alana sahip arazi Hiddenbay Gayrimenkul'e 1 milyon 750 bin liraya satıldı. Burası ise benzer şekilde satış değerinin 10 katı değerde bir arazi. 42 bin 278 metrekare alana sahip arazi Pars Petrol Anonim Şirketi'ne 3 milyon 400 bin liraya satıldı. 22 Mayıs 2013 tarihinde 121 bin 612 metrekare alana sahip arazi 19 milyon 863 bin liraya Hiddenbay Gayrimenkul'e satıldı. 2 bin 468 metrekare alana sahip arazi 1 milyon 572 bin liraya ÖZ-AR Limited Şirketi'ne satıldı diye konuştu.'20 MİLYON LİRALIK BORÇ KATLANDI'Soyer'in, satışlarla ilgili bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayı da izleten Dağ, bu arazilerin Seferihisar Belediyesi'nin 2010-2018 yılları arasında yaptığı önemli satışların bazıları olduğunu belirtti. Hamza Dağ, bunun gibi daha birçok arazinin, değerinin altında satıldığını savunarak, şöyle dediBu satışlarda öne çıkan en önemli hususlar, satılan arazilerin değerinin altında satılıyor olması ve buralardan elde edilen gelirlerin hizmete dönüşmediği gibi belediye borcunun da her geçen gün artmış olmasıdır. Görüldüğü üzere Tunç Soyer satışını yaptığı arazilerle Seferihisar'ın kuş gibi hafifleyeceğini ve uçacağını ifade ediyor. Tunç Soyer Seferihisar Belediyesi'nin geçmişten gelen 20 milyon liralık borcunu bahane ederek birçok satış gerçekleştirdi. Maalesef satışlar yapıldıktan sonra da bu borçlar bitmemiş aksine Seferihisar Belediyesi'nin borcu gün geçtikçe artmıştır. O gün 20 milyon olan borç bugün 150 milyon TL civarındadır. Bu satışlardan gelen 10 milyonlarla Seferihisar'a bir hizmet yapılmış olsaydı, bugün burada bunları konuşuyor olmazdık. Ancak ortada hizmet olmadığı gibi borç da katlanarak artmıştır.'BELEDİYE KANUNU'NA AYKIRI'Seferihisar Belediyesi'ne ait olan ve Akkum Sırtlan Çukuru mevkiinde bulunan 87 ada 21 parselde kayıtlı 65 bin 229 metre kare alanın, 1990 yılında Güneş Turizm'e yani şirketin yüzde 7'si Tunç Soyer'e, geri kalanın ise ailenin çeşitli fertlerine ait olan şirkete 41 yıllığına kiralandığını da söyleyen Hamza Dağ, Bu kiralamada herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. Ancak şöyle bir durum var ki Tunç Soyer, 2010 ve 2012 yıllarında, yani belediye başkanı olduğu süre içerisinde, o yıllarda kendisinin de hissesi bulunan Güneş Turizm'in kira bedeli belirlenme toplantısına encümen başkanı olarak katıldı. Bu durum Belediyeler Kanunu'na aykırı olmak ile beraber etik de değildir. Soyer'in bu toplantılara encümen başkanı sıfatı ile katılması kendi vicdanını hiç mi yaralamamıştır diye konuştu.'BELEDİYEYİ ZARARA UĞRATTI'Dağ, Ana kiracı konumunda bulunan Yeni Atlantis A.Ş. ve alt kiracı konumunda bulunan Neptün Turizm A.Ş.'nin olduğu arazide de ödenmesi gereken kira bedeli ile ödenen kira bedeli arasında 2004-2013 yıllarında toplam 1 milyon 655 bin 772 lira fark oluşmuştur. Bu farkın da 1 milyon 271 bin 101 lirasının Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu 2009-2013 yılları arasında oluştuğu belirlenmiştir. Seferihisar Belediyesi bu süre içerisinde sözleşmeye aykırı hareket edilerek yapılan bu eksik ödemeleri görmezden gelmiştir. ve Seferihisar O gün 20 milyon olan borç bugün 150 milyon TL civarındadır. Güneş Turizm'in yüzde 7'sinin Tunç Soyer'e ait olmasına rağmen Soyer, belediye başkanı olduğu süre içerisinde ibraz ettiği mal beyanlarında bunu belirtmemiştir. Seferihisar Belediyesi ile organik bir ticari ilişki içeresinde bulunan bu şirketteki ortaklığını Tunç Soyer neden gizleme ihtiyacı duymuştur diye sordu.'KENDİSİNE VE AİLESİNE MENFAAT SAĞLAMAK İÇİN Mİ KULLANDI'Seferihisar Belediyesi'nin 2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Kırsal Kalkınma hedefleri doğrultusunda 1,2 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandığını, bu destek ile yapılması planlanan Et Entegre Tesisi ve Soğuk Hava Deposu projelerinin bulunduğunu kaydeden Hamza Dağ, 2018 yılının Ocak ayında belediye tarafından bir ihale gerçekleştirildi. İhaleye göre Ulamış Köyü'nde bulunan 6 bin 593 metrekarelik bir arazi, üzerine et entegre tesisi kurulması için kiraya verildi. 10 yıl süre ile kullanım hakkı bir kooperatife verilen bu arazinin aylık kira bedeli 250 lira olarak belirlenmiştir. Bu ihaleyi kazanan kooperatifin Başkanlığı'nı Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yürüttüğünü biliyoruz. Belediyeye ait kamu arazisinin, belediye başkanının eşinin başkanlığını yürüttüğü Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 250 lira gibi komik bir kira belediyle kiralanması neyi ifade etmektedir Tunç Soyer, devletten aldığı ödeneği ve belediyenin arazisini kendisine ve ailesine menfaat sağlamak için mi kullanmıştır dedi.'İZMİR ÜZERİNDE OYNANAN TEHLİKELİ OYUN NE'Açıklamasında Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş'a da ayrı bir başlık açan Dağ, şunları söylediMansur Yavaş hakkında sahte senet konusu gibi onlarca konu var iken bu adayla ilgili ne yazık ki bu şehirde sadece biz konuşuyoruz. CHP'nin içinde de eminim bu durumu bilip de endişe içinde olan siyasetçiler bulunmaktadır. Ben buradan, aday olmama kararına rağmen Soyer'in CHP'nin İzmir adayı olacağı söylentilerini duyar duymaz alelacele Ankara'ya giden ve sonrasında aday adaylığını açıklayan Aziz Kocaoğlu'na daha önce birçok kez sorduğum gibi tekrar sormak istiyorum. Sayın başkan; tekrar aday olma sebebiniz sorulduğunda neden 'Tehlikeli bir oyun oynanıyor, yapmam gerekeni yaptım' şeklinde bir cevap verdiniz Bu tehlikeli oyun nedir Aziz Kocaoğlu bu şehre günahıyla, sevabıyla 15 yıl hizmet etti, 5 gün sonra artık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmayacak. Kendisine istirham ediyorum, rica ediyorum, cevabını bilmeye tüm İzmir'in hakkı olduğu bu soruyu lütfen cevaplasın. İzmir üzerinde oynanan bu tehlikeli oyun nedir'15 YIL İZMİR'E HİZMET ETTİ'Gazetecilerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu ile özel konuşmalarınızda bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı mı sorusu yönelttiği Dağ, Özel konuşmalarımız zaman zaman oldu. Bunları paylaşmanın etik olmadığını düşünüyorum. Kamuoyuna yansıyan açıklamalar üzerinden konuşuyorum. 'İzmir üzerinde tehlikeli oyunlar var' dedi. Bu oyun nedir Arazi satışlarıyla mı alakalı Aziz bey bu konularda bizden daha bilgili. 15 yıl gibi bir süre İzmir'e hizmet etti, Kocaoğlu'nu İzmirlilere borcu olduğunu düşünüyorum dedi.'KOCAOĞLU'NUN İZMİRLİLERE BORCU VAR'CHP'nin belediye meclis üyesi aday listelerinde terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin bulunduğu yolund adaha önce açıklamalar yaptığı hatırlatılarak, seçilmeleri halinde bu kişilerin yerine kayyum atanıp atanmayacağı sorulan Dağ, şu yanıtı verdiOnlar daha sonra değerlendirilir. 31 Mart'ta böyle bir netice söz konusu olmayacak. Demokrasiye hepimiz inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı anayasaya, hukuka göre yapıyoruz. AK Parti hukuktan hiçbir zaman çıkmamıştır, bundan sonra da çıkmaz zaten.