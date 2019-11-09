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İzmir hasta çocuğunu görmek isterken eşi tarafından öldürüldü

Hasta çocuğunu görmek isterken eşi tarafından öldürüldüİzmir'in Bornova ilçesinde, hastalanan çocuğunu görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen 33 yaşındaki Seda Ç., eşi Turgay Ç.

09.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:19
Hasta çocuğunu görmek isterken eşi tarafından öldürüldü
'in ilçesinde, hastalanan çocuğunu görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen 33 yaşındaki Seda Ç., eşi Turgay Ç. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Olay, gece saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi 6211 sokakta meydana geldi. İki çocuk annesi Seda Ç., boşanma aşamasındaki eşi Turgay Ç'.nin yanında kalan ve hasta olduğunu öğrendiği çocuğunu görmek için eşinin yaşadığı apartmanın önüne geldi. Çift, apartman önünde bir süre tartışırken, Seda Ç., çocuğunu görmek için apartmana doğru yürümeye başladı. Eşinin önünü apartmanın bahçesinde tekrar kesen Turgay Ç., Seda Ç.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Seda Ç.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis, olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan apartman sakinleri, Seda Ç.'nin eşinden şiddet gördüğü için bir süredir ayrı yaşadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İzmir hasta çocuğunu görmek isterken eşi tarafından öldürüldü

Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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