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İZMİR HASTA ÇOCUKLAR İTFAİYECİ OLDU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret eden İzmirli itfaiyeciler, hastanede tedavi gören çocukları sevindirdi.

18.07.2019 13:16
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret eden İzmirli itfaiyeciler, hastanede tedavi gören çocukları sevindirdi. Kendileri için hazırlanan kostümleri giyerek küçük birer itfaiyeci olan çocuklar hem eğlendi hem de yangın ve afetlere karşı bilinçlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı çatısı altında tedavileri süren çocuklar hayallerinde canlandırdıkları gibi kahraman birer itfaiyeci oldu. Özel kıyafetlerini giyip, araç gereçlerini kuşanarak bir sanal yangına da müdahale ettiler. Daha sonra itfaiye aracına binerek sirenlerini çalmanın keyfini yaşadı. Etkinlik kapsamında çocuklara İtfaiye Eğitim Şube Müdürü İsmail Özgültekin ve görevli personel tarafından yangın, deprem ve diğer doğal afetler konusunda da eğitici bilgiler verildi. Okullarda yaptıkları eğitim çalışmasını, hastanede tedavi gören çocuklar için de gerçekleştirmek istediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir itfaiyesi olarak çocuklara hitap eden eğitim faaliyetlerine özel bir önem veriyoruz. Aldığımız tepkilerden olumlu bir iş yaptığımızı da görüyoruz. Çocuklar çok mutlu oldular. Bu tür faaliyetleri artırmaya çalışacağız diye konuştu. İZMİR HASTA ÇOCUKLAR İTFAİYECİ OLDU
Kaynak: DHA
Ege Üniversitesi, İtfaiye, İzmir, Güncel

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