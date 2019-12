İzmir hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki

Hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki İzmir 'deki 112 istasyonlarının bazılarında dik pozisyonda taşınması gereken hastalar, kırık olan sedyelerde, sırtlarına yastık, çanta gibi destek eşyaları konulup, kontrolsüzce taşınıyor. Sedyelerin hayati önemi olduğunu vurgulayan Demokratik Sağlık- Sen İzmir Başkanı Ahmet Doğruyol, Ambulanslarımızın kullandığı sedyelerin yüzde 20'sinin kırık olduğu yönünde bize bilgiler geliyor. Sedyelerin kırık olması, oturarak taşınması gereken hastaların ölümüne bile neden olabilir. Kırık sedyelerle ilgili gerekli tedbirler bir an önce alınmalı dedi.İzmir'deki bazı 112 istasyonlarında hastalar, sıklıkla kırılan ve ihale sahibi firma tarafından yenilenmeyen kırık sedyelerde taşınıyor. Kırık sedyeler yatar pozisyonda taşınan hastalarda da büyük risk oluştururken, dik pozisyonda taşınması gereken hastalar için bu risk çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor. Bulantı, kusma, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetleri olan hastalar dik pozisyonda taşınması gerektiği için, kırık sedyelerin altına yastık, çanta gibi destek eşyalar koyularak kontrolsüz biçimde oturtuluyor. Sedyelerin hayati önemine dikkat çeken Demokratik Sağlık Sen İzmir Başkanı Ahmet Doğruyol, Ambulanslarımızın kullandığı sedyelerin yüzde 20'sinin kırık olduğu yönünde bize bilgiler geliyor. Sedyelerin kırık olması, oturarak taşınması gereken hastaların ölümüne bile sebep olabilir. Kırık sedyelerle ilgili gerekli tedbirler bir an önce alınmalı. Ambulansların iç dizaynı ile ilgili geçtiğimiz yıl yapılan ihalede, ihaleyi alan firmanın yetersiz kalmasından dolayı bu problemleri yaşıyoruz ve ambulansların iç dizaynı ile ilgili yaşanan sıkıntılar giderilemiyor. Önümüzde yeni bir ihale süreci var. Bu ihale sürecinde daha yetkin, etkin bir firmanın bu işi üstlenmesinde yarar görüyoruz dedi.'ACİLEN GİDERİLMELİ'İzmir'de şu anda ambulans ihtiyacının devam ettiğini de vurgulayan Doğruyol, sözlerini şöyle sürdürdüArkadaşlarımız 2010- 2011 model araçlarla sağlık hizmeti vermeye çalışılıyor. Şu an kullanılan ambulansların da iç dizaynı ile ilgili sıkıntılar mevcut. Hepimizin bildiği gibi acil vakalarda hastaların bir bölümünün oturarak gitmesi gerekmekte. Göğüs ağrısı, kusma, nefes darlığı gibi durumlarda hastalarımızın oturarak taşınması gerekir. Bu noktada ambulanslarda görevli olan arkadaşlarımızın da sedyelerin kırık olmasından dolayı maalesef sedyelerin arkasına çanta gibi bazı materyaller koyarak hastayı dik tutmaya çalıştığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte bunun acilen giderilmesini bekliyoruz. Aynı zamanda ambulanslarımızın sadece acil vakalarda kullanılması gerekiyor. Maalesef son yıllarda ambulanslar gerekli, gereksiz her türlü vakaya gitmekte bu durum da bir kamu zararı meydana getiriyor. Önümüzdeki süreçte tüm bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.