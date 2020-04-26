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İZMİR Hastanede 11 gün sonra şehit olan bekçi, toprağa verildi

Hastanede 11 gün sonra şehit olan bekçi, toprağa verildiİZMİR'in Buca ilçesinde, görevdeyken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra kurtarılamayarak, şehit olan bekçi Cenk Kural (29), son yolculuğa uğurlandı.

26.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:28
Hastanede 11 gün sonra şehit olan bekçi, toprağa verildi
İZMİR'in Buca ilçesinde, görevdeyken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra kurtarılamayarak, şehit olan bekçi Cenk Kural (29), son yolculuğa uğurlandı.
Şirinyer semtinde görev yapan bekçi Celalettin Cenk Kural, 15 Nisan'da aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Kural, ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği olduğu belirlenen Kural, buradan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 11 gündür yaşam mücadelesi veren Kural, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Bekçi Kural'ın Türk bayrağın sarılı tabutu öğle vakti Kaynaklar Mezarlığı'na polis konvoyuyla getirildi. Kılınan namazın ardından şehit Cenk Kural'ın cenazesi, toprağa verild İZMİR Hastanede 11 gün sonra şehit olan bekçi, toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şirinyer, Buca, Güncel , Haber
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