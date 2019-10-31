"İzmir Hastanelerinin Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarihçesi"

Konferansa, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. EÜ Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi'nde düzenlenen konferansı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu verdi.

Konferansta konuşan Dr. Sofuoğlu, " İzmir, tarihi çok eski bir yerleşim yeri, yani Avrupa'da eski olarak görülen yerlerden daha köklü bir tarihe sahip" dedi. İzmir limanının boğazlara olan yakınlığı dolayısıyla çok işlek bir liman halini alması ve Hisar Cami, Kadifekale, Kemer Köprüsü gibi birçok yerin mimari yapısının kentin büyük bir ticaret merkezi haline dönüşmesini sağladığı ve bundan dolayı insan nüfusunun artması ile kentte büyük bir sağlık hizmeti ihtiyacının doğduğundan bahseden Dr. Sofuoğlu, hastane sayısının günümüze ulaşan verilerden çok daha fazla olduğunu söyledi. Dr. Sofuoğlu, San Antonio (Avusturya) Hastanesi, Rothschild Musevi Hastanesi, Urla Devlet Hastanesi gibi kurumların yanında aynı zamanda belirli yerlerde veba gibi o dönemde tedavisi olmayan hastalıklar için karantina altına alınmış sağlık çadırlarının kurulduğunu da belirtti.

Konferans sonunda Dr. Sofuoğlu "İzmir'de tarihi hastanelerimizin yerine tam donanımlı yeni hastaneler açıldı. Keşke eski hastanelerimizi koruyup onları birer müze olarak tarihimizi aktarmaları için halka sunabilsek. Umarım yetkili kurumlar ve toplum olarak bu yapılara sahip çıkabilir ve böylece şehrimizi daha ilgi çekici hale getirebiliriz" dedi. Programın sonunda Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, Dr. Sofuoğlu'na "Teşekkür Belgesi" verdi