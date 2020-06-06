İZMİR Hayko Cepkin hayranı Çınar'a sürpriz ziyaret

Hayko Cepkin hayranı Çınar'a sürpriz ziyaretİZMİR'de yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatacak olan 9 yaşındaki Çınar'ın en büyük hayali, sanatçı Haluk Levent sayesinde gerçek oldu.

06.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:09
Hayko Cepkin hayranı Çınar'a sürpriz ziyaret
İZMİR'de yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatacak olan 9 yaşındaki Çınar'ın en büyük hayali, sanatçı Haluk Levent sayesinde gerçek oldu. Çınar'ın büyük bir Hayko Cepkin hayranı olduğunu öğrenen Haluk Levent, ikiliyi buluşturdu. Levent, iyileştikten sonra bir daha bir araya gelip Çınar'a şarkı söyleme sözü verdi.
İzmir'de beyninde tümör bulunan 9 yaşındaki Çınar, 10 Haziran Çarşamba günü ameliyat edilecek. Şarkıcı Hayko Cepkin'e büyük hayranlık duyan minik Çınar, sanatçı Haluk Levent sayesinde hayaline kavuştu. Hayko Cepkin, Levent aracılığıyla minik hayranının evinde ziyaret ederek ona büyük bir mutluluk yaşattı.
Ünlü rock yıldızı, görüşme sonrası Haluk Levent'e sosyal medya üzerinden teşekkür etti: "Çınar'dan söz aldık, tedavisi bitince çiftlikteki köpeklerimizi ve eşeğimiz Midas'ı görmeye gelecek. Vesile olduğunuz için teşekkür ederiz."
Çınar'ın tedavisinin yalnızca birkaç hastanede yapılabildiğini söyleyen Haluk Levent, bunlardan birinin de İstanbul'daki Yeditepe Üniversitesi Hastanesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uğur Türe'nin gerçekleştireceği ameliyat için bir maliyet gerektiğini dile getiren Türe, Çınar'ın iyileşmesi için bir kampanya başlatıldığını anlattı. Levent, "Bir miktar bağış toplandı ve Çınar 9 Haziran Salı günü hastaneye yatırılıp Çarşamba günü saat 08.00'de ameliyat olacak. Böyle durumlarda moral çok çok önemli. Duyduk ki Çınar her ne kadar Haluk abisini seviyorsa de bir Hayko Cepkin fanı. Onun hayranı ve onu görmek istiyordu. Sürpriz yapalım dedik ve Hayko Cepkin'i aradım, konuyu ilettim. Benden ailenin numarasını istedi. Bende görüntülü olarak konuşmasını beklerken evine kadar gitmiş. Sohbet edip fotoğraf çekilmişler" dedi. Çınar'ın iyileşeceğini söyleyen Levent, ona bir söz daha verdiğini hatırlatarak, "Ben onu alıp Hayko'nun olduğu çiftliğine götüreceğim. Orada ona şarkılar söyleyeceğiz" diye konuştu. İZMİR Hayko Cepkin hayranı Çınar’a sürpriz ziyaret

Kaynak: DHA

Etiketler: Haluk Levent, Hayko Cepkin, İzmir, Çınar, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Bakan Koca’nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Haber
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Almanlardan Türk SİHA’larına büyük övgü: ABD’de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Haber
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya’da 1026, Meksika’da 625 kişi öldü Haber
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Haberler››Güncel››İZMİR Hayko Cepkin hayranı Çınar'a sürpriz ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:05: MSB, mültecilerin kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı - Haber 19:05: Son dakika haberi | İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 135'e çıktı - Haber 19:02: Yozgat'ta oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle denetimler artırıldı - Haber 19:01: Son dakika haberi | Emniyetten, Barış Çakan soruşturmasıyla ilgili asılsız paylaşımda bulunan 36 kişiye suç duyurusu - Haber 19:01: İsrail polisi, Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber 18:27: Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı - Haber 17:52: "İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı - Haber 16:50: Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım - Haber 13:49: Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi - Ekonomi