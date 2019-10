İzmir her yıl onlarca sahipli köpek yazlıkçılar tarafından sokağa bırakılıyor

Her yıl onlarca sahipli köpek yazlıkçılar tarafından sokağa bırakılıyorSokağa terk edilen hayvanlar için para cezası önerisiTürkiye'de her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanırken, bazı yazlıkçıların tatil bitiminde, besledikleri köpekleri sokağa bırakmaları tepki çekiyor. Yaz aylarını İzmir 'in Çeşme ilçesinde geçiren bazı tatilciler de, tatil sonrası buradan ayrılırken evcil hayvanlarını bırakıp gidiyor. Çeşme Belediyesi'nin Ovacık'taki Köpek Barınağı'nda görevli Veteriner Hekim Çağdaş Koç, ilçedeki sokak hayvanlarında her yıl yüzde 10 ve üzerinde artış görüldüğünü, bunun büyük çoğunluğunun tatilciler tarafından getirilip, geri götürülmeyenler olduğunu söyledi. Öte yandan TBMM Hayvan Hakları Komisyonu, evcil hayvanları terk edenlere 10 bin lira para cezası verilmesi ve bir daha hayvan sahiplenememeleri önerisi yer alan bir taslak raporu hazırladı.Türkiye'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Ancak ülkede özellikle sokak hayvanları, insanlar tarafından zaman zaman şiddete maruz kalıyor, bazen de öldürülüyor. Tatil beldelerinde ise farklı bir sorun yaşanıyor. O sorunların başında pet shoplardan alınan, bir süre bakıldıktan sonra sokaklara bırakılan hayvanların yaşadıkları dram geliyor. Diğer tatil beldelerinde olduğu gibi İzmir'in Çeşme ilçesinde de benzer sorunlar, her yıl artıyor. Çeşme Belediyesi'nin Ovacık'taki Köpek Barınağı, yaz aylarında sokaklara terk edilen sahipsiz köpeklere ev sahipliği yapıyor. Veteriner Hekim Çağdaş Koç, ilçedeki durumu anlattı. Çağdaş Koç, Turistik bir bölgeyiz, insanlar yazın tatile geliyor ve yanlarında sahipli hayvanları ile birlikte geliyorlar. Ama giderken geri götürmek yerine onları burada bırakıp, terk edip geri gidiyorlar. Bunu yapmak kanunen yasak. Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bunu yaptıkları zaman cezai işlem uygulanıyor. Ama artık insanlar cezayı umursamıyor. Bilinçsiz bir şekilde bunları bırakıyor. Sonuçta popülasyonun artmasına, önlenemeyen ölümlere, hastalıklara hatta halk sağlığını olumsuz şekilde etkileyecek durumlar yaşanmaya başladı. Madem sahiplendiniz, sahip çıkın dedi.'HER YIL YÜZDE 10 VE ÜZERİNDE SOKAK HAYVANLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR'Vatandaşların satın almak yerine barınaklardan, bakım evlerinden, rehabilitasyon merkezlerinden veya küçük kliniklerden sokak hayvanlarını sahiplenmesinin daha önemli olduğunu aktaran Koç, Sokaktaki canların popülasyonu çok fazla ve bakıma ihtiyaçları var. Belediye olarak yetişmeye çalışıyoruz, fakat yetişemediğimiz yerler de oluyor. Burada topluma büyük sorumluluk düşüyor. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Satın aldıktan sonra sokağa terk etmesinler, sahipleniyorlarsa geri bırakmasınlar diye konuştu. Çeşme'de her yıl sokak hayvanlarında yüzde 10 ve üzerinde artış görüldüğünü anlatan Koç, bunun büyük çoğunluğunun tatilciler tarafından getirilen ve geri götürülmeyenler olduğunu söyledi. Çağdaş Koç, Bu hayvanların büyük çoğunluğu kayıtsız olarak Çeşme'ye bırakılıyor. ve bırakılan hayvanlar kışın büyük zorluk yaşıyor, çünkü sokakta yaşamaya alışık değiller. Evcil hayvanlar sokakta mağdur oluyor dedi.Barınaktan hayvan sahiplenmek isteyenlerin olduğunu, ancak bunun oranının umut verici düzeyde olmadığını anlatan Çağdaş Koç, Vatandaşlar barınaklardan almak yerine pet shoplarda cins hayvan almayı tercih ediyor. Biraz görsel açıdan sanırım hoşlarına gidiyor. Ama barınaklardaki hayvanların da canı var. Onları da sahiplenelim diye konuştu. Koç, Çeşme'de en çok kırma, golden retriever, labrador cinsi köpeklerin sokağa bırakıldığını da sözlerine ekledi.ÇEŞME'DE YAŞAYANLAR DA DURUMDAN ŞİKAYETÇİÇeşme'de yaşayan Ömer Geçer (33) de, tatilcilerin evcil hayvanlarını sokaklara bırakıp gitmesinden rahatsız olduklarını belirterek, Tatil bölgelerinde yazlıkçı misafirlerimiz geliyor. 3 ay tatillerini yapıyor. Yanlarında evcil hayvanlarını da getiriyor. Sonra yaz bitince evlerine döndüklerinde, hayvanlarını sokağa bırakıyorlar. O güzelim hayvanlar bu kez sıkıntı yaşamaya başlıyor. Yazın yiyor, içiyor, sahipleri ile birlikte güzel vakit geçiriyor. Sokağa bırakınca ne yiyor, ne içiyor, neyle besleniyor O hayvanların da canı var, duyguları var. Yazık. Toplum olarak hayvana saygı bilincini oluşturabilsek güzel olur dedi. Bahri Yavuz da, Onlar da can. Can taşıyan cana sahip çıkmak lazım. Kendimizi düşündüğümüz kadar onları da düşünmeliyiz. Ağızları var ama konuşamıyorlar. Dertlerini anlatamıyorlar. Sahip çıkmalıyız, sahipsiz bırakmamalıyız diye konuştu. Ayşen Doğa da, sokaklardaki hayvanlara sahip çıkılmasını ve bakımlarının yapılmasını istedi.10 BİN LİRA PARA CEZASI ÖNERİSİÖte yandan TBMM Hayvan Hakları Komisyonu, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere bu konuda bir taslak rapor hazırladı. Meclis Başkanlığı'na sunulacak olan ve 34 öneride bulunulan raporda, hayvanlarını sokağa bırakanlara 10 bin TL idari para cezası verilmesi ve bir daha hayvan sahiplenmemesi tavsiyesinde bulunuldu. Ayrıca hayvanları öldüren, işkence yapan ve cinsel ilişkiye girenlere 2 yıl 1 ay olarak öngörülen hapis cezasının ertelenmemesi istendi.