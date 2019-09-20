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İzmir hüsnü şenlendirici çeşme'de konser verdi

Hüsnü Şenlendirici Çeşme'de konser verdiİzmir'in Çeşme ilçesinde sahne alan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, performansıyla müzik şöleni sundu.

20.09.2019 11:16
Hüsnü Şenlendirici Çeşme'de konser verdi
İzmir'in Çeşme ilçesinde sahne alan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, performansıyla müzik şöleni sundu.
Çeşme ilçesinde 25 yıl aradan sonra 'Ege'nin İki Yakası' temasıyla gerçekleştirilen Çeşme Festivali'nde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Alaçatı Amfi Tiyatro'da sahne alan Şenlendirici, yaklaşık 3 bin kişiye performans sergiledi. Konser sonunda Şenlendirici'ye Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yanan ormanlar için dikilen fidan sertifikası ve onur plaketi verildi.
İzmir hüsnü şenlendirici çeşme'de konser verdi

Hüsnü Şenlendirici, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

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