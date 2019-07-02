02.07.2019 00:00
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İZMİR HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ'NİN KLARNET KAMPININ 5'NCİSİ BAŞLADI

ÜNLÜ klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, İzmir'in Kınık ilçesindeki çiftlik evinde 5'inci kez klarnet kampı düzenledi.

ÜNLÜ klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici , İzmir 'in Kınık ilçesindeki çiftlik evinde 5'inci kez klarnet kampı düzenledi.
Kınık'ın kırsal Dündarlı Mahallesi'nde çiftlik evi bulunan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, klarnet kampının 5'ncisinin startını verdi. Beş gün sürecek kampa Türkiye'nin değişik illerinden yanı sıra Almanya, Avustrulya ve Mekodanya'dan da gelen 120 kişi, klarnet konusunda eğitim alacak. Ayrıca ünlü klarnetçiler Cengiz Yurtseven, Şeref Altınbaş, Bülent Altınbaş, Mehmet Ozan Karademir ve Vural Köfeci, Yunanistan'dan Stavros Pazarentsis, Mekodanya'dan Çağdaş Evsen ile Dolapdere Big Gang Grubu da etkinlik süresinde performans sergileyecek.
Kampın ilk gününde Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer , Hüsnü Şenlendirici ile kursiyerleri Kınık Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde misafir etti. Başkan Doğruer, Kınık ilçemizde bu kampı düzenleyerek, ilçemizin tanıtımına katkı sağlayan ünlü klarnetçimiz Hüsnü Şenlendirici'ye teşekkür eder, Kursiyerlere başarılar dilerim dedi.İZMİR HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ'NİN KLARNET KAMPININ 5'NCİSİ BAŞLADI
Kaynak: DHA
Hüsnü Şenlendirici , Dündarlı , Kınık , İzmir , Güncel

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