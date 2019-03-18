Kaynak: AA

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti ve MHP'nin dün gerçekleştirdiği mitingin ardından, "Kıvranıyorlar, iyice paniğe kapıldılar. Ama korkunun ecele faydası yok. 31 Mart'ta zafere ulaşacağız. İzmir'i beceriksiz yöneticilerin esaretinden kurtaracağız." ifadelerini kullandı.Şengül, yaptığı açıklamada, İzmirlilerin, dün gerçekleştirilen AK Parti ve MHP ilk ortak mitingine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.Mitinge olan ilginin diğer partilerde büyük bir sıkıntı ve stres oluşturduğunu aktaran Şengül, "Miting, zillet ittifakına dert oldu. Dün akşamdan beri karın ağrıları geçmedi. Strese girdiler ve paniğe kapıldılar. İşi gücü bıraktılar, mitingimizle ilgili boş konuşuyorlar. Çok biliyorsanız, siz de 20 bin kişi toplayın, yerel seçimle ilgili mitinginizi yapın görelim. Bizim mitingimizde, daha önce kendi mitinginiz için zorla alanlara taşıdığınız İZELMAN ve ESHOT çalışanları yok. Onların eşleri de yok. Bizim mitingimizde yüreğiyle oraya gelen İzmirli hemşehrilerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.Şengül, İzmir'de Cumhur İttifakı'na olan desteğin her geçen gün arttığını vurguladı.Cumhur İttifakı'nın gücünü sadece milletten aldığını bildiren Şengül, şunları kaydetti:"Samimi bir şekilde, nasıl bir İzmir hayal ettiğimizi tüm vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Bu durum, İzmir'de karşılık buldu. İzmir'in neresine gitsek 'bizi bunlardan kurtarın' diyen vatandaşlarımızı görüyoruz. Hasretle bizi bekliyorlar. İzmir'in bize olan desteği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yaptığımız mitingde bir kez daha görüldü. Kıvranıyorlar, iyice paniğe kapıldılar. Ama korkunun ecele faydası yok. 31 Mart'ta zafere ulaşacağız. İzmir'i beceriksiz yöneticilerin esaretinden kurtaracağız."