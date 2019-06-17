17.06.2019 19:59
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İzmir'i dakikalar içerisinde sağanak yağış vurdu

İzmir

İzmir'in bazı ilçelerinde dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağış sokakları göle çevirdi.

İzmir'in bazı ilçelerinde dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağış sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak yağış İzmir'de etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkili sağanak nedeniyle özellikle Buca, Bornova gibi ilçelerde cadde ve sokaklar göle döndü. Kentte bölgesel yağış hakim olurken, vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı. Tıkanan rögarlar ise bir süre sonra görevli belediye ekipleri tarafından açılmaya çalışıldı. Bir yıldırımın düşme anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Meteoroloji, İzmir bölgesinde yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceğini bildirdi. - İZMİR
Kaynak: İHA
İzmir, Güncel

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