İzmir'i Pazarlatmam Diyorsun, Ama Seferihisar'ı Sattın"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP'nin adayı Tunç Soyer'i eleştirerek, "10 yıl belediye başkanlığı yapmış, ilçede satılmamış yer kalmamış. Bir de, 'İzmir pazarlatmam' diyorsun; ama sen Seferihisar'ı sattın" dedi. Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmalarına devam ediyor. Gezdiği yerlerdeki esnafla görüşmeleri sırasında Zeybekci'yi fark eden bir taksi şoförü, "Allah rızası için kurtar İzmir'i. Hakikaten kurtar, buramıza kadar geldi, bıktık. Bugüne kadar hep CHP'ye oy verdim, pişmanım size hiç oy vermedim, bin pişmanım" dedi. Taksicinin sözleri üzerine yanına giden Zeybekci, "Oyunuzu kimseye değil İzmir'e verin, bu sene o sene inşallah" yanıtını verdi. Zeybekci, Bornova Çarşı içindeki kahvehaneleri de ziyaret ederek vatandaşlardan gelen teklifi kırmadı, birlikte çay içerek sohbet etti; ayrıca hayır için dağıtılan nohutlu pilavdan yedi. Bornova Çarşı'da Tavaslı bir hemşehrisi, hazırladığı "Tavas efesi hoş geldin" yazısını pencereden göstererek, Zeybekci'ye desteğini dile getirdi. Zeybekci'nin daveti üzerine yanına gelen kişi, Tavas'a ait tanıtım kitaplarını da gösterdi."GENÇLERİ İŞSİZ, ÇOCUKLARIN SPOR ALANI, AİLELERİN GÖNLÜNCE GİDEBİLECEKLERİ YERLER YOK"Bornova'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri, hemşehri dernek temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Zeybekci, STK'ların, hemşehri derneklerinin önemine değinerek toplumda önemli rol üstlendiklerini belirtti. İzmir'e ilişkin tespitler yapan Zeybekci, Karabağlar'da bir konferans salonu, sinema salonu, çocukların gidebilecekleri spor salonunun bulunmadığına dikkati çekerek, "Karabağlar, bazı illerden fazla nüfusa sahip ama ailelerin gidebilecekleri büyük bir parkı dahi yok. Gençleri işsiz, çocukların spor alanı, ailelerin gönlünce gidebilecekleri yerler yok. Arka mahallelerdeki insanlar Kordonboyu'nu, Karşıyaka, İnciraltı sahilini uzaktan seyrediyor. Belediye başkanı olarak sizin içinizde hiç dert yok mu? Bunlar derdiniz değil mi?" ifadesini kullandı."İnsanlara kentin sorunlarını sorduk. Trafik, ulaşım, bozuk yollar, yağmurda kenti su basması, çöp gibi konular öncelikli çıktı. Ardından işsizlik geliyor" diyen Zeybekci şöyle devam etti:"Türkiye ortalamasının üzerinde işsizliğin olduğu, 4 gençten birinin işsiz olduğu bu kente, insanca yaşamla ilgili noktalardan sonra işsizlik geliyor. Burası dünyanın en güzel, Türkiye'nin en avantajlı şehri. Neden işsizlik diğer illerde değil de İzmir'de bu kadar yüksek? Belediye olarak esnafa, sanayiciye, turizmciye yeni yatırım alanları açmazsan, altyapısını, üst yapısını tamamlayarak yatırımcıyı çağırmazsan kimse gelip tesis kurmaz, yatırım yapmaz." Belediye başkanlarının şehirler yarışında yatırımcı avcısı gibi olması gerektiğini belirten Zeybekci, "Başkanlar, her türlü desteği sağlayarak yatırımcıyı iline yatırım için, aşı, işi, ekonomiyi büyütmesi için çağırıyor. İzmir'e 1 milyon, yarı nüfusundaki Antalya'ya 19 milyon turist geldi. Turizmden Antalya 100 milyon, İzmir ise 5 milyon gelir sağladı. Bu para o ilin esnafına gitti" dedi."İzmir çöplerini dağlara atıyor, çöpten sızan zehirli sular doğaya karışıyor" diyen Zeybekci, "Her yağmurda şehri kanalizasyon basıyor, kanalizasyon körfeze veriliyor. Tüm Türkiye'de böyle olduğunu mu sanıyorsunuz? Böyle bir kent kalmadı Türkiye'de. İzmir'deki 4,5 milyon nüfuslu şehrin hastanelerindeki tıbbi atıklarını Manisa Büyükşehir Belediyesi alıyor, normal şeyler mi bunlar" ifadesini kullandı.TUNÇ SOYER'İ ELEŞTİRDİBu sorunlara "çiçek, böcek, öpeyim" sözleriyle çözüm bulunamayacağını, İzmir'in sorunlarının konuşulması gerektiğini dile getiren Zeybekci, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'i eleştirerek, "10 yıl belediye başkanlığı yapmış, ilçede satılmamış yer kalmamış. Bir de, 'İzmir pazarlatmam' diyorsun; ama sen Seferihisar'ı sattın. 250 yataklı otel, koyuyla 10 milyon mu eder? 28 dönümlük adası 1 milyon 300 bin lira mı eder? Tarla niyetine satsan, daha pahalı satarsın. Belediye çalışanları 4 ay boyunca maaşlarını eksik almış. Belediye başkanı 178 kez ülke dışında çıkıyor. 'İzmir'i sattırmam', işin gücün satmada senin, aklın orada kalmış. Aziz Kocaoğlu'na sorun; Nihat Zeybekci'ye karşı aday olmadın da CHP adayının ismi netleştiğinde koşa koşa neden Ankara'ya gittin de aday adaylığını açıkladın" diye konuştu. Salondakilerden temsil ettikleri STK'ların, İzmir'in, geleceklerinin tarafı olmasını isteyen Zeybekci, "Burada 21'nci yüzyılın ikinci çeyreğini konuşuyoruz, seçilenler ilk çeyreği bitirecek, ikinci çeyreğin yol haritasını çıkaracak.'2050 İzmir'i çocuklarımızın İzmir'ini konuşuyoruz. Oyunuzu hiçbir şahsa vermeyin; aklınıza, kendinize, şehrinize verin" dedi.(İHA)