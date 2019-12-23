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İzmir'i sağanak ve lodos vurdu

İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve lodos, su baskınlarına neden olurken, çok sayıda araç da yarıya kadar suyun içinde kaldı.

23.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:51 İzmir'i sağanak ve lodos vurdu
'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve lodos, su baskınlarına neden olurken, çok sayıda araç da yarıya kadar suyun içinde kaldı. Lodos sebebiyle deniz suları taştı, semtinde birçok sokak göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak yağış, İzmir ve Ege Bölgesi'nde etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtinde denize yakın olan evler lodosun da etkisiyle su baskınına maruz kaldı. Vatandaşlar işe gitmek için uyandıklarında arabalarını yarıya kadar suya batmış halde gördü. Birçok ev su baskınından etkilenirken vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, araçlarla suyu tahliye etme çalıştı.

"Mavişehir, Venedik'ten önce sular altına gömüldü"

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan bölge sakinlerinden Onur Uzundemir, "Sabah 5'ten beri durum böyle. Bize erken uyarıda bulunulmadı. Arabalar suyun içinde kaldı. Görüyorsunuz halimizi. Araçlarımız çekilsin de işimize gücümüze bakalım diye bekliyoruz. Venedik sular altına gömülecek diyorlardı, İzmir Karşıyaka Mavişehir Venedik'ten önce sular altına gömüldü" diye konuştu.

Yetkililerin suları tahliye çalışmaları sürüyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, aralıklarla sağanak yağışların bölgede devam edeceğini açıkladı. - İZMİR

Mavişehir, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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