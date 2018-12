"İzmir İçin Karabağ" Gönüllüleri 'Başkan'la Buluştu!

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ; "Böyle bir gönüllü ordusu; her şeye bedel"

İzmir'in dört bir yanından ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu gönüllülerin, saha çalışmalarından izlenimlerini ve sorularını Başkan Karabağ'a aktardığı etkinlikte; coşkulu ve duygusal anlar da yaşandı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı kararının ardından oluşan böyle bir gönüllü desteğin çok büyük bir fedakarlık ve heyecanla olabileceğini söyledi. Başkan Karabağ, " Yüksek dağda, buz içinde 'gönüllü' yaşamak… Her insanın her yöneticinin, seçilmişin felsefesi olmalı bu. Tüm İzmir'i karış karış dolaşıp halkımızla bire bir görüşen; İzmirli hemşehrilerimizin bizden taleplerini titizlikle dinleyen; hizmet anlayışımızı " İzmir İçin Karabağ " diyerek güven ve heyecanla anlatan bu büyük gönüllü orduya söyleyecek söz bulamıyorum. Şahsıma yaşatılan öyle bir onur ki; her şeye bedel" diye konuştu.

2008'DEN BUGÜNE HALKLA

Bayraklı Belediyesi Havuz Restoran'da gerçekleşen büyük buluşmada; gönüllü ekibin sorularını yanıtlayan, duygu ve düşünceleri ile saha çalışmalarından aktardıkları bilgileri ilgiyle dinleyen Başkan Karabağ; 2008 yılında Bayraklı Belediye Başkanlığı için yola çıktığında da aynı ruhu taşıyan bir halk desteğini yanında bulduğunu hatırlattı. O dönem 9 aylık aday adaylığı sürecinin en büyük itici gücünün kendisiyle birlikte seçim çalışması yürüten yüzlerce gönüllü olduğunu belirten Karabağ, " Ne mutlu bana ki; gücümü her zaman halktan aldım. Sizlerden aldım. Bu 2008 yılında Bayraklı'mız için yola çıktığımda da böyleydi. 2014'te de. Bana duyulan güveni boşa çıkarmamış olmaktan mutluyum. Bugün, tüm ilçelerimizi dolaştıktan sonra, örgütümüzün ve halkımızın itici gücüyle verdiğim Büyükşehir kararının ardından sizleri alana çıkmış görünce, bir kez daha anladım ki; bir belediye başkanı, bir siyasetçi için en büyük zenginlik bu. Koşullar ne olursa olsun; giderek büyüyen gönüllü bir destek, halkın gönülden, isteyerek alana çıkması herkese nasip olmaz. Bu işler, inanmak işidir. Heyecanla yapılır. Heyecanlar birleşince başarı gelir. Hepinizin yüreğine emeğine sağlık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"İZMİR İÇİN KARABAĞ" EKİBİ KONUŞTU

Kendi içlerinde yaptıkları organizasyonla bir aya yakın bir zamandır, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yoluna çıktığını açıklayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ için 30 ilçeyi dolaşan ve onun Bayraklı'da yaptıklarını örneklerle anlatarak halkın nabzını tutan " İzmir için Karabağ" ekibinden Suzan Çelik, Goncagül Kuzucu, Emine İnsel, Nuran Tazegül ve daha pek çok isim konuşarak; alan çalışmalarına ve Başkan Karabağ'a ilişkin görüşlerini şöyle özetledi; "Halka hak ettiği değeri veren bir başkan. Çiğli'den Buca'dan bu yüzden geliyor ve onun için alana çıkıyoruz. Onu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da görmek ve bu hizmetlerini İzmir için vermesini istiyoruz. Bu akşam bizlerle buluşarak hepimizi onurlandırdı. Önümüzde daha 5 ay olsa giderek büyüyen bir kadroyla sokak sokak çalışmaya devam ederiz. Çünkü her gittiğimiz yerde Hasan Karabağ gönüllüsü artıyor. Her ilçede, her mahallede parmakla gösterilen işleri olduğunu gördük.Dileriz; genel merkezimiz aday gösterir ve İzmir'e yakışan Hasan Karabağ aday olur."