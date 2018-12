İzmir İçin "Yak Kendini Derlerse"…

"Benim adaylık için geriye dönüşüm diye bir şey söz konusu değil. Türkiye için, İzmir için 'yak kendini' derlerse yakarım. O noktaya da inşallah gelmeyiz"

Bostanlı Rotary Kulübü, 2004 yılından bugüne kente yaptığı hizmetler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür toplantısı düzenledi. Bostanlı Rotary Kulübü Coşkun Keskiner'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kalabalık bir davetli topluluğuna seslenen Başkan Kocaoğlu, İzmir Modeli olarak anılan özgün yönetim şeklini ve kentin kalkınmasına katkı sağlayan çalışmalarını anlattı.

Gezgin vaiz olduk

15 sene belediye başkanlığının ardından yeniden aday olmama kararını açıklamasıyla birlikte katıldığı tüm toplantılarda İzmir Modeli'ni anlatmasının istendiğini belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, "Gezgin vaiz gibi olduk. Eskiden Ramazan'da gezgin vaizler köy köy dolaşır anlatırlardı. Biz de şimdi öyle bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

İzmir'e bakış açıları değişti

Geçmiş yıllarda İzmir'e dışarıdan bakanların "Siz kimliğinizi bulamamışsınız, bu kadar sektörle uğraşılmaz" şeklinde eleştiriler yönelttiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul ayağı ve devlet bürokrasisi… Bu kent kasaba değil. Bu kent Türkiye'nin en çok üreten kenti… Her sektörde büyümek zorundadır. Çünkü her sektörde birikimi, tarihi ve yatırımı vardır. İzmir'e böyle bakmak gerekir. Aradan 15 yıl geçse de bu bakış açısını yeni yeni törpüleyebildik."

Katılımcı demokraside yöntem paylaşmak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, katılımcı demokrasiye ilişkin görüşlerini ise şu sözlerle ifade etti:

"Gerçekten katılımcı yerel yönetimi, demokrasiyi, bizim yöneticilerimiz uygulayabiliyorlar mı? O uygulama olgunluğu, becerisi bizim yöneticilerimizde var mı? Ama ideal yöntem bugün budur. Paylaşmak…"

"Seçim arifesinde at babam at"

Yerelden kalkınma denen süreci, aklın ve bilimin rehberliğinde yol haritası belirleyerek başlattıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, seçim çalışmalarında verilen vaatlerin de gerçekleri yansıtması gerektiğini söyledi. Başkan Kocaoğlu, "Seçim arifesinde at babam at diyerek işler gidiyor. Bu belediyenin parası var mı? Kaynak nereden geliyor? Şunu yapacağım diye atarsın, sonra hepsi havada kalır. Yapamayacağınız şeye söz verdiğiniz iç ;in baştan maçı kaybeder güveni zedelersiniz. Hiçbir şey de yapamazsınız. Çalışabilmeniz için güven tesis etmeniz birinci koşuldur. Parayı da bulmanız gerekir. Bizim ilk 3 senemiz finans gücümüzü arttırmakla geçmiştir. Başka türlü hiçbir şey yapamazdık" diye konuştu.

Üretmekten başka çıkış yolumuz yok

İzmir Alsancak Limanı'nın, Ege'nin en büyük elleçleme limanı olma özelliğini son dönemde kaptırdığını, Çandarlı Limanı'nın da elleçleme limanı olarak düşünülüp yapılamadığını dile getiren Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Hazır burada limanımız var. Tarama yapılacak. İzmir, liman faaliyetinin artmasıyla maksimum 2 senelik parayla maliyeti karşılayacak durumda. Onu bile yapamadık. İzmir ekonomisi büyüyecek. İzmir tarımı büyüyecek. Tarım dünyanın en kritik sektörü oldu. Hapla beslenme noktasına gelmediysek üretmek zorundayız. Siz bu coğrafyada Avrupa'yı besleyemeyecek düzeye geldiyseniz ekonomiyi yönetemiyorsunuz. Bugün tarımda cari açık veriyorsanız, sattığınızdan dah a çok alıyorsanız ekonomiyi yönetemiyorsunuz. Sanayisi gelişmemiş, çok düşük katma değerle çalışan ve yatırımlarını sanayiden finanse edemeyecek bir ülkenin, hele hele Türkiye gibi bir tarım ülkesinin yatırım için sermaye yaratacağı en büyük sektör tarım ve hayvancılıktır.Hollanda 120 milyar dolar tarım ürünü ihraç ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin toplam ihracatı 160 milyar dolar. Rakamlara baktığınızda, bu boşa kürek çekmek anlamına geliyor."

Yatırım yapmazsan yapma!

"İzmir'in kalkınmamak için, zenginleşmemesi için mazereti yoktur" diyen Başkan Kocaoğlu şöyle konuştu:

"Başka kentlerin mazereti olabilir ama İzmir'in yoktur. İzmir insan dokusuyla, vazgeçemeyeceği değerleriyle her türlü direnci de gösterebilecek bir kenttir. Bu İzmirlilik bilincinden, yaşam felsefesine inanmaktan geçiyor. Sen bana oy ver, ben sana yatırım yapayım. Hayır efendim! Yatırım yapmak görevin. Sen yap, sonra ben oy verip vermeyeceğime karar vereceğim. Yatırım yapmazsan yapma! İzmir yıllardan beri bunu söylüyor. Şiddetle daha da kenetlenerek bunu söyl&uum l;yor. Böyle bir kent yok. İzmir gibi bir kent yok."

Geri dönüş yok..

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşmasının ardından soruları da yanıtladı.Başkan Kocaoğlu, "aday olmama kararınızdan bir dönüş olabilir mi' şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bu karar 2014'te alındı. Ben bu işi biliyorum, ölene kadar yapacağım diye bir şey yok. Bir arkadaş gelecek bayrağı yukarı taşıyacak. Binali Bey'in aday olması ve pompalanmasından dolayı, siyasette iddia ve tahrik önemli bir unsurdur. 'Şöyle adam, böyle adam, seçim kaybetmedi' dediler, biz de girdik. O zamanki kararımızı 5 yıl ertelemiş olduk.Çok büyük bir anormallik olmazsa şimdi kararımız kesindir. Bir olayın getirisini, götürü ;sünü, faydasını, zararını teraziye koymaya şartlanmış bir adamım. Benim geriye dönüşüm diye bir şey söz konusu değil. Türkiye için, İzmir için 'yak kendini' derlerse de kendimi yakarım. O noktaya da inşallah gelmez. İyi bir arkadaş gelir, biz de gider işimize, bakar torun severiz. Bırakmayanlara saygı duyuyorum. Ama ben böyle düşünüyorum. Belediye başkanlığı yıpratıcıdır. İcra makamıyız. Taze kana ihtiyaç var."