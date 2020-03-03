İZMİR İdlib şehidine son görev

İdlib şehidine son görev

SURİYE'nin İdlib kentinde, şehit olan 22 yaşındaki Uzman Piyade Onbaşı Muhammed Mustafa Ak için, İzmir 'in Gaziemir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin acılı babası Cemil Ak, oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken, törenin yapıldığı caminin yakınında oturan ve şehit Ak'ı tanımayan 10 yaşındaki Eda Yiğen'in oyuncağını tabutun üzerine bırakması duygulandırdı.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim tarafından yapılan topçu saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak için, Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehit babası Cemil (51), annesi Nermin (39) ve kardeşi Tuncay Ak'ın yanı sıra (14) Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çeşitli siyasi partilerden çok sayıda milletvekili katıldı. Ayakta güçlükle durabilen, gözü yaşlı baba Cemil Ak, bir sandalyeye oturarak oğlunun cenaze törenini takip ederken, onu diğer oğlu Tuncay Ak teskin etti. Cenazeye, şehit Ak'ı tanımayan çok sayıda vatandaş da, ellerinde Türk bayraklarıyla gelerek, tekbir getirdi. Caminin çevresinde oturan ve şehide hediye vermek isteyen 10 yaşındaki kız çocuğu Eda Yiğen'in, oyuncağını getirip tabutun üzerine koyması, duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

KADİFEKALE ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ

Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından, askeri tören mangası tarafından omuzlanan cenaze, askeri bando eşliğinde araca kondu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak'ın cenazesi, Kadifekale Şehitliği'ne defnedildi.