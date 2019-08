İZMİR İki aydır parkta yatan 8 kişilik aile, yerleştirildikleri evde yeni bir yaşama başladı

İki aydır parkta yatan 8 kişilik aile, yerleştirildikleri evde yeni bir yaşama başladı İzmir 'in Karabağlar ilçesinde iki aydır parkta yaşayan 8 kişilik Arslan ailesi, yeni yuvalarına ve yeni eşyalarına kavuştu. Karabağlar Belediyesi'nin yanı sıra hayırseverlerin de desteğiyle zor günleri geride bırakan aile, evlerinde yeni bir yaşama başladı.Yaklaşık 4 ay önce, 16 ve 17 yaşındaki iki oğulları kötü arkadaşlıklar edindiği için Ankara 'dan İzmir'e taşınan 8 kişilik Arslan ailesi, burada zor günler yaşamaya başladı. İzmir'de bir evde kaldıktan sonra kirayı ödeyemeyince kendilerini sokakta kalan bulan aile, 2 ay boyunca Karabağlar'daki Adnan Süvari Parkı'nda yaşam mücadelesi verdi. Şeref Arslan (58) ve Fatma Arslan (42) çifti, ikisi kız ikisi erkek 4 çocuğu ve biri 2 diğeri 5 yaşındaki kız ve erkek torunlarıyla zor koşullarda, her türlü tehlikeye açık bir hayat sürdü. Arslan ailesinin fertlerinin bu durumdan kurtulmak için yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalmadı. Yetkililer ve hayırseverler aile için harekete geçti. Karabağlar Belediyesi, Karabağlar Kaymakamlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla yeni evlerine yerleştirilen ailenin yüzü gülmeye başladı.Karabağlar Belediyesi aileye her türlü desteğin sağlanacağını bildirirken, aile dün Karabağlar Kent Konseyi tarafından yapılan tespitlerin ardından, yeni eşyalarına da kavuştu. Buzdolabı, bebek beşiği, yatak gibi birçok eşya Arslan ailesinin evine hayırseverlerin de desteğiyle yerleştirildi.Baba Şeref Arslan, başlarını sokacakları bir eve kavuştuklarını söyleyerek, Sonunda dört duvarımız oldu, çok mutluyuz. Bizlere yardım eden herkesten Allah razı olsun dedi. Yeni evlerine yerleştikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen ane Fatma Arslan da Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun. Bir evimiz olacağını hiç düşünmüyorduk. Bütün umutlarımız tükenmişti. Evimizi çok beğendik, dün bize boyalar getirdiler, kendimiz badanamızı yaptık. Artık çok mutluyuz. Çocuklarım ve torunlarımla birlikte bu evde yeni hayatımıza başlayacağız diye konuştu.Arslan ailesine eşya temin edilmesiyle ilgili çalışmaları yürüten Karabağlar Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Başkanı Feride Yıldırım, Biz bu tarz aileler için sosyal yardımlaşma projelerinde yer alıyoruz. Bu ailemiz için de Karabağlar Belediyesi ailemiz için yardım elini uzattı. Evdeki eksik eşyaları tespit edip, bunları temin ettik. Buzdolapları olmadığı için yemeklerin koktuğunu söylediler, buzdolabı getirdik. Bundan sonraki süreçte de ailenin mutlu olması için elimizden geleni yapacağız diye konuştu.