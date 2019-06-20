İZMİR İkinci el otomobil satıcıları 30 Haziran'ı bekliyor

İkinci el otomobil satıcıları 30 Haziran'ı bekliyorUzun süredir durgunluğun hakim olduğu ikinci el otomobil piyasasında, ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesi bekleniyor. Son günlerde zaruri ihtiyaçlar dışında kimsenin alım satım yapmadığını söyleyen galericiler, piyasanın canlanması için 30 Haziran tarihine odaklandı.İzmir'de her gün yaklaşık 3 bin 500 ikinci el otomobile ev sahipliği yapan Otokent, en sakin günlerini yaşıyor. Ramazan Bayramı öncesinde satışların hareketlendiğini söyleyen galericiler, yaz tatilinin başlamasıyla satışların azaldığını belirtti. Otokent esnafı ÖTV ve KDV indiriminin sona ereceği 30 Haziran tarihini bekliyor. Yaklaşık 30 yıldır ikinci el otomobil alım satım işiyle uğraştığını söyleyen Hüseyin Bulut, tatil öncesi yüzü gülen esnafın yeniden sakin günler yaşadığını anlattı. Satıcının çok, alıcının da yok olduğunu bildiren Bulut, Satışlarda bir durgunluğa girdik. ÖTV indirimi uzarsa işler bu ayarda gider. Ama uzamaz ve sıfır otomobillere biraz daha zam gelirse insanlar ikinci el araba talep eder. Tatile gidenler daha önce arabalarını aldı. Aracını satacaksa tatilden dönünce satar. Şimdi sadece zaruri ihtiyacı olanlar araba alıp satıyor dedi.Otokent esnafı Mert Gökçen ise parası olanların otomobil ya da gayrimenkul yerine dolara yatırım yaptığını belirterek şöyle konuştuAraba almayı düşünen müşteriler İstanbul seçimlerini bekliyor. 'Dolar biraz daha artar ve daha çok kazanırım' diyenler oluyor. İkinci el araba piyasası er ya da geç açılacak. Taşıt kredileri yüksek olduğu için alımlar erteleniyor. Kredi çekemediği için araba alamayanlar oluyor. Geçen yıl kredi yönlendirdiğimiz 10 bankadan 7, 8'i bu talebi onaylarken bu yıl 2 ya da 3'ü onaylıyor. Bankalar da kendini garantiye almaya çalışıyor.'İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ GÜVENLİ DEĞİL'Seyhat Kaysal da Otokent'in Kemeraltı'na benzediğini belirterek çarşıdaki canlılığın herkesi olumlu etkileyeceğini dile getirdi. Kaysal, İşlerimiz şimdilik iç açıcı değil. Ben satıp para kazanmışım, komşumuz kazanamamışsa bunun bir anlamı yok. Sıfır arabalar için 12 ay faizsiz 50 bin lira fırsatı sunuluyor. Bu durumda müşteri gelip benden peşin araba almaz. Otokent'te yaklaşık 50 boş dükkan var. Yarım saat otursanız fiyat soran bir kişiye rastlayamazsınız. Burası Kemeraltı'na benziyor. Canlılık olursa hepimiz olumlu etkileniriz diye konuştu. 30 Haziran'da ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte faizlerde de düşüş beklediklerini dile getiren Otokent Başkan Yardımcısı Cengiz Şirin de güvenli alışveriş yapmak isteyenlerin kendilerini tercih ettiğini belirterek şunları söylediSatışlar durgun. Bayramda biraz daha hareketlendi. İkinci el otomobil alım satımı artık internet üzerinden de yapılıyor. Ama burası bir ticarethane. Daha güvenli alışveriş yapmak isteyenler bizi tercih ediyor. İnternetten alışveriş güvenli değil. Buradan alırlarsa, satıştan sonra sorun yaşandığında karşılarında muhatap bulurlar. Ama internetten yapılan alışverişler daha riskli.İTALYAN GÜZELİ CEP YAKIYOR33 yıldır bu işi yaptığını belirten Otokent esnaflarından Avni Eser de ikinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi. İkinci el araba fiyatlarının 25 binden başlayıp 400- 500 liraya kadar çıktığını ifade eden Eser, yabancı otomobillerin de özel alıcılara sahip olduğunu söyleyerek Fiyatlar oldukça yüksek. Faizlerin yüksek olmasından kaynaklı satışlar azaldı. Sıfırların fiyatları yüksek olunca ikinci ele talep artar. Galeride 30 ile 50 bin lira arasında fiyatları değişen arabalara talep biraz daha fazla. Şuanda en yüksek fiyatlı arabamız yarış ve spor arabaları üreten ünlü İtalyan otomotiv firmasının 2012 model ürünü. Özel bir arabadır, fiyatı da 180 bin euro. Onun da kendine göre alıcısı var dedi.DİYARBAKIR'DAN GELDİ ARABAYI ALDIOtokent'e arabasını satmak için gelen Hasan Ali Çopur da güzel arabanın her zaman için alıcı bulduğunu söyledi. Güneş enerjisi sektöründe çalıştığını söyleyen Çopur, alıcısını Diyarbakır'dan bulduğunu belirterek Müşterimiz geldi, biz de ağırladık, burada misafir ettik. Satışımızı yaptık, şimdi yolcu edeceğiz nasip olursa dedi. Pencere imalat işiyle uğraştığını anlatan alıcı Ertan Aslan ise uzun pazarlığın ardından anlaşmayı sağladıklarını belirtti ve şöyle dediBir saattir dil döküyoruz bir araba için. 100 bin liraya anlaştık. Diyarbakır'dan geldik. Pek bizim hesabımıza uymadı ama mecbur kaldık, nasip böyleymiş.