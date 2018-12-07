İzmir İkinci Vatanları Oldu

EMİN MENGÜARSLAN - Dünyanın çeşitli ülkelerinden yükseköğrenim için İzmir
'deki üniversiteleri tercih eden yabancı öğrenciler, adeta ikinci vatanları haline gelen Türkiye
'nin gönüllü tanıtım elçisi haline geldi.
Kimi tatil için geldikleri kentten etkilenerek kimi doğu-batı sentezi bir kültüre sahip olduğu için kimi ise kendini rahat ve özgür hissedebilmek için Türkiye'de eğitim almayı seçti. Kısa sürede kentle kaynaşan yabancı öğrenciler, zamanla kendilerini İzmirli olarak görmeye başladı. Portekiz
'den Tanzanya
'ya, Nijerya
'dan Pakistan
'a çok farklı coğrafyalardan gelen yabancı öğrenciler, Türk insanının yardımsever ve misafirperver yapısıyla farklı kültürlerden gelen öğrencilere kucak açtığını ifade ediyor. Yaşar
Üniversitesinde enerji sistemleri mühendisliği okumak için 3 yıl önce Fas
'tan İzmir'e gelen Yusuf el-Hassan, Türkiye'nin çok kozmopolit bir ülke olduğunu, yaptığı tercihten dolayı mutlu olduğunu, Türk insanının kendisine olan yaklaşımının çok sıcak olduğunu, Türk yemekleri içinde de en çok mantı ve çiğ köfteyi sevdiğini dile getirdi.
Yaklaşık 2 yıl önce yaz tatilini geçirmek için geldiği İzmir'den çok etkilendiğini belirten İranlı Roozbeh Qorbanian ise endüstri mühendisliği alanında doktora yapmak için İzmir'e yerleştiğini, Türk insanının misafirperverliğine hayran kaldığını ifade etti.
Portekiz'den enerji sistemleri ve endüstri mühendisliği alanında lisans yapmak için İzmir'e gelen Cristiana Pessoa da farklı bir kültürde yaşamayı istediği için Avrupa
'daki üniversiteler yerine Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirdi. Türkiye'de yaşam ve eğitim almanın Avrupa'nın pek çok ülkesine göre çok daha elverişli olduğunu ifade eden Pessoa, Türklerin çok kibar ve iyi niyetli olduklarını söyledi.
Kardeş ülke vurgusu
Uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans yapmak üzere Tanzanya'dan gelen Evelyne Gasper Rwebugisa, özellikle son yıllarda iki ülke arasındaki yakın ilişkiler nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirerek Türk kültürüne hayran kaldığını aktardı.
Türkiye'ye kendini daha rahat ve özgür hissedebilmek için geldiğini belirten Türkmenistanlı Dovrangeldi Ovlyagulyyev, iki ülkenin ortak tarihi, dili, dini ve kültürü paylaşan kardeş ülkeler olmasının tercih nedeni olduğunu söyledi.
Uluslararası ticaret ve finansman alanında eğitim gören Ovlyagulyyev, "Ülkemde çok sayıda Türk kardeşimle birlikte büyüdüm. Türk insanını çok seviyorum. Tüm yurttaşlarımı Türkiye'de eğitim almaya davet ediyorum." diye konuştu.
Doğu-batı sentezi
Türkiye'yi doğu-batı sentezi bir kültüre sahip olduğu için tercih ettiğini belirten Nijeryalı Lawal Oyewale, İzmir'i ise batıya en yakın konumda olması nedeniyle seçtiğini aktardı. Bölgenin doğal güzellikleri ve insanlarının yardımseverliğiyle farklı bir yer olduğunu bildiren Oyewale, endüstri ve bilgi sistemleri konusunda doktora yaptığını ayrıca staj programı kapsamında çalıştığını anlattı.
Venezuelalı Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Humberto Jose Cabeza Barreto ise bu yıl başladığı eğitiminde çok fazla zorlukla karşılaşmadığını ifade ederek, "İzmir insanı çok yardımcı ve güler yüzlü. Yeni Türkçe öğrenmeme rağmen sokakta hiç zorluk yaşamıyorum. Herkes bana yardımcı oluyor." dedi. Slovakya
'dan gelerek radyo, televizyon ve sinema eğitimi alan Terezka Vlcek ise Avrupa'da bir ülkede eğitimini sürdürme şansı olmasına rağmen farklı bir kültürü tanımak ve yeni insanlar tanımak için Türkiye'de karar kıldığını belirterek, "Türkiye'nin hem doğuya hem batıya yakın olması, birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapması tercihimde etkili oldu. Daha yeni geldim ancak İzmir ile ilgili en sevdiğim şey misafirperver insanları oldu. İzmir hem okumak hem de yaşamak için çok ideal bir şehir. Yemek kültürünü de çok sevdim. En sevdiğim ise kahvaltı sofrası oldu." diye konuştu.
Türkiye,İzmir
07 Aralık 2018 Cuma 11:06