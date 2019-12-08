Haberler » Güncel » İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'den hakkındaki haberler için açıklama Açıklaması - Haber

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'den hakkındaki haberler için açıklama Açıklaması

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kendisine bildirilen herhangi bir cezanın olmadığını ifade etti.

08.12.2019 22:54 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:54İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'den hakkındaki haberler için açıklama Açıklaması
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kendisine bildirilen herhangi bir cezanın olmadığını ifade etti.
Yahşi, yaptığı yazılı açıklamada, şahsına yönelik basında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu kaydetti.
Söz konusu haberleri takip ettiğini vurgulayan Yahşi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Haber' adıyla kamuoyuna sunulan, iftira içerikli iddialara ilişkin Valilik makamının 29 Kasım 2019 tarihindeki basın açıklamasında, 'Yapılan işlemlerin usulüne uygun ve belgeli şekilde gerçekleştirildiği ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı' kamuoyuna duyurulmuştu. Şahsıma ulaşarak tevdi edilen bir ceza söz konusu değildir. Süreç ile ilgili gerekli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum."

Ömer Yahşi, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:08 Ataşehir'de taciz görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü yakalandı - Haber
00:08 Doğa Koleji'nden "devir" açıklaması - Haber
00:05 Ataşehir'de taciz görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü yakalandı - Haber
00:05 Liseli genç kızdan iki gündür haber alınamıyor - Haber
00:05 Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke oldu - Haber
00:01 Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı - Haber
23:36 CHP'li belediyeden toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken karar: Aile içi şiddete taviz yok - Haber
23:31 Malatya trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü - Haber
23:20 12 gündür kayıp olan Buse Arslan bulundu - Haber
23:12 Ege'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunan savaş uçağı, Türk savaş gemisine kilitlendi - Haber
9.12.2019 00:16:37