İzmir İlik Bağışı ile Adını Bile Bilmediği Bebeği Hayata Bağladı

İzmir
'de yaşayan ve 2 yıl önce kök hücre için kan bağışında bulunan memur Muharrem Gül
'ün (28) iliği, bir erkek bebek için uygun bulundu. İzmir'deki özel bir hastanede ilik bağışında bulunan Gül, adını bile bilmediği ama hayatını kurtardığı bebek için duygu dolu satırlar kaleme aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nde görevli memur Muharrem Gül, 2 yıl önce kan ve kök hücre bağışında bulundu. Gül'ün yaptığı bağış, henüz 6 aylıkken lösemi tanısı konulan, ancak adı ve hangi şehirde yaşadığı yasal prosedür gereği açıklanmayan erkek bebek için umut oldu. Muharrem Gül'ün özel bir hastanede verdiği ilik, 1 yaşını dolduran bebeğe, bulunduğu şehirde nakledildi. Muharrem Gül ise ilik bağışı yaptığı bebek için duygu dolu bir mektup kaleme aldı. Hiçbir şekilde isim veya adresin yer almadığı mektubu, Sağlık Bakanlığı
çalışanları aracılığıyla aileye ulaştıran Gül, vatandaşlara donör olmaları için de çağrıda bulundu.
'UMARIM BAŞKA ACILAR TECRÜBE ETMEZSİN'
Donör olduğu bebek için duygularını satırlara döken ve mektubun bir kopyasını da alarak saklayan Muharrem Gül, şunları yazdı
Merhaba sevgili genetik ikizim. Sana 'genetik ikizim' dedim çünkü ikimizin arasındaki uyum, yüzde 95'in üzerinde. Sen bu mektubu okuduğunda epey büyümüş olacaksın. Şu anda seninle ilgili bildiğim tek şey, 1 yaşını doldurmuş olman. Bu küçük yaşında sen ve ailen, çok acılar çektiniz. Umarım bir daha başka acıları tecrübe etmezsiniz. Bu süreçte benim canım çok acımadı, bu konuda rahat olabilirsin. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Her şey yolunda giderse önünde koca bir ömür var. Unutma, ışık karanlıkta parlar. ve hiçbir karanlığın onu alt ettiği görülmemiştir. Hep iyi ol. Hep umut dolu ol çocuk. Bir gün tanışmak umuduyla, sevgiler.
'VERECEĞİMİZ 3 TÜP KAN BİR ÖMÜR DEMEK'
Lösemi hastalığına yakalanıp, uygun ilik bulunamadığı için hayatını kaybeden çocuklar bulunduğunu söyleyen Muharrem Gül, donör olunması çağrısı yaparak, Bu, hepimizin başına gelebilecek bir hastalık. İnşallah kimse bu hastalığın pençesine düşmez. Donör olursak, aynı zamanda kendimiz ve yakınlarımız için lösemiyle mücadelede bir adım atmış oluyoruz. Ne kadar bağış yapılırsa, hastalıkla mücadele de o kadar kolay olacak. Vereceğimiz 3 tüp kan, başkaları için bir ömür demek diye konuştu.
Memur,Muharrem Gül,İzmir
Kaynak: DHA