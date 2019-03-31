31 Mart 2019, 23:03
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İzmir'in Aliağa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Serkan Acar...

İzmir

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Serkan Acar kazandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Serkan Acar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Acar 26 bin 726, CHP adayı Özcan Durmaz 24 bin 449, Saadet Partisi adayı İsmet Topal 401 oy aldı.

Acar'ın öz geçmişi

İlk, orta ve lise öğretimini İzmir'de tamamlayan Serkan Acar, 1998'de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi bürosunu açan Acar, 2014 Mahalli İdareler seçiminde Aliağa Belediye Başkanı seçildi.

Evli olan Acar, 2 çocuk babasıdır. MHP, Aliağa, İzmir, Serkan Acar, Güncel
Kaynak: AA