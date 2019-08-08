Denizli'de 4.2 ve 6.0 büyüklüğünde iki deprem oldu

İzmir'de merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Denizli'de peş peşe iki deprem meydana geldi. İlk deprem 4.2, ikinci deprem 6.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

İZMİR'DEKİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Seferihisar ilçesinde yerin 18 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. İzmir geneli, Aydın ve Manisa'da hissedilen deprem Kuşadası Körfezi'nin 8,19 kilometre açığında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok.

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