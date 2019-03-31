İzmir'in Bayraklı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Serdar...

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Serdar Sandal kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Serdar Sandal 99 bin 269, AK Parti adayı Ali Aslan 74 bin 656, Diğer adayı 3 bin 886 oy aldı.Sandal'ın öz geçmişi-1969'da Tunceli'de doğan Serdar Sandal, 15 yıl boyunca özel eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği yapmıştır.İki dönem SHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Serdar Sandal, üç dönem de Bayraklı ilçesini temsilen CHP İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli olan Sandal, bir çocuk babasıdır.