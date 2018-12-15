İzmir'in Birincisi DEÜ 75. Yıl İlköğretim Kurumları

Ülke genelinde binin üzerinde seçkin okulun katıldığı LGS sınavına hazırlık amacıyla gerçekleştirilen deneme sınavında 5. 7. ve 8. sınıf düzeyinde il birinciliği, 6. sınıf düzeyinde ise il üçüncülüğü elde etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi 75. Yıl İlköğretim Kurumlarında eğitim gören ortaokul öğrencileri bir başarıya daha imza attı. LGS sınavına hazırlık amacıyla ülke genelinde gerçekleştirilen deneme sınavında İzmir'i başarıyla temsil etti. 8.sınıf öğrencileri, ülke genelinde sınava katılan 1322 okul arasında, 28. sıraya yerleşerek ilk yüzde 3'lük dilimde, 7. sınıf 1076 okul arasında 22. sıraya yerleşerek yüzde 3'lük dilimde, 6. sınıf öğrencileri 1051 okul arasında 62. sıraya yerleşerek yüzde 6'lık dilimde, 5. sınıf öğrencileri ise 1045 okul arasında 15. sıraya yerleşerek yüzde 2'lik dilimde yer aldı. İzmir genelinde ise 5, 7 ve 8. sınıflar 1. sırayı, 6. sınıflar ise 3. sırayı elde etti.

DEÜ 75. Yıl İlköğretim Kurumları Kurucu Temsilcisi Gülen Topaloğlu, öğrencilerinin her geçen gün başarı grafiklerinin yükseldiğini ifade ederek, "Dokuz Eylül Üniversitesi markası altında uyguladığımız kaliteli ve nitelikli eğitim programımızla lider kurumlar arasındayız. Örnek uygulamalarımız ve deneyimli öğretmen kadromuzla başarılarımızı artıracağımıza inanıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'a fiziki alt yapımızı yenilediği öğrencilerimize daha nezih ve daha huzurlu bir ortamda eğitim imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

BAŞARI ARTIYOR

Öğrencilerin elde ettiği bu başarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Dokuz Eylül Üniversitesi olarak ürettiğimiz bilimin, yöntemlerin; edindiğimiz tecrübelerin toplum yararına kullanılmasını ve üniversite sektör işbirliğini önemsiyoruz. Birçok sektörde firmalara Ar-Ge ve teknoloji desteği sağlıyoruz. Ancak eğitim sektöründeki tecrübemizi ise DEÜ 75. Yıl İlköğretim Kurumlarımız ile ilk elden hizmet sunuyoruz. Biz yaptığımız uygulamalarla kendi öğrencilerimizin başarısını artırırken, başka eğitim kurumlarına da bu başarıyı getiren uygulamaları anlatarak destek olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin başarısı bizi gururlandırdı, hepsine teker teker teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.