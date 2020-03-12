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İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahla AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi...

İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahla AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı.

12.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:38
İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahla AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi...
İzmir 'in Bornova ilçesinde elinde silahla AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Kısa sürede yakalanan şahıs, gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Bornova, İzmir, 3. Sayfa

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