Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
12.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:54
İzmir 'in Bornova ilçesinde, elinde pompalı tüfek bulunan bir şahıs alışveriş merkezi içerisine girdi ve silah sesleri gelmeye başladı.
Seslerin duyulmasıyla AVM'de hareketli dakikalar yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Polis, güvenlik nedeniyle kısa sürede alışveriş merkezini boşalttı ve bölgede önlem aldı. Elinde tüfek bulunan kişi, bir müddet sonrada ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA
Yorumlar (11)
İÇ SES:Ne yani somurtup oturayım mı ? İnsanlar açken ve ekmek alacak paraları yokken bunlar AVM AVM gezecekler, tatlılarını yiyip kahvelerini içecekler, yan masadaki oğlanları süzecekler ondan sonra ne düşünecekler yani ? Allah razı olsun mı diyecekler biz açken keyfinize baktığınız için var olun mu diyeceklerdi. . . Ya bi gidin.
GERCEK GAZI:yillarca internetten dahi silah satisina göz yumanlar tüm dünyanin kabul ettigi kisa dipcik kisa namlu otomatik cok fisek alan saldiri silahlarini av silahi kabul edip yayilmasini satilmasini önlemeyerek adeta desdekleyenler bu silahlarla öldürülenlerin yaralananlarin ve olaylarin sorumlusudurlar ellerinde ölenlerin kani vardir gün gelir bunlarin bu dünyada olmazsa öteki tarafta hesabi sorulur.
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