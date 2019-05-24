İzmir'in Boyozu "Global Marka" Yolunda

Smyrna Boyoz Yönetim Kurulu Başkanı Musa Turan "İzmir'in eşsiz lezzeti boyozu kısa sürede tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.

Amerika'daki ikinci şube anlaşması Smyrna Boyoz Yönetim Kurulu Başkanı Musa Turan, Master Franchising & California-Nevada Distribütörü Erhan Yıldız ve Edgar Chavero tarafıdan imzaladı. Smyrna Boyoz Yönetim Kurulu Başkanı Musa Turan, "Boyozun özgün tarifine sadık kalıp, farklı kültürel tatlara uyum sağlayarak ürettiğimiz boyozumuz ile global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İzmir'de ürettiğimiz tarihi lezzeti dünyaya açıp, milyonlarca insanı daha önce hiç tatmadıkları bir lezzet ile tanıştırdık" diye konuştu. Turan, zahterli-labneliden, misket limonlu boyoza kadar her damağa uyum sağlayacak birçok çeşit ürettiklerini de söyledi.

YATIRIMCI İÇİN 'ŞANS'

Türkiye'den sonra, Yunanistan ve Amerika'daki şubelerinden de olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Turan, bundan aldıkları cesaretle Amerika'daki ikinci şube için kolları sıvadıklarını söyledi. Yurtdışındaki yatırımcılar için Smyrna Boyoz'un önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Turan "İnsanlar eşi benzeri olmayan bu ürünü tercih ediyorlar. Konseptimiz, bir yatırımcı için son derece ekonomik. Smyrna Boyoz, yatırımcı için bir şans" dedi.

'BOYOZ' BİR KÜLTÜRDÜR

Boyoz'un, İzmir için yeri değiştirilemez bir tat olduğunu vurgulayan Turan "Her ülkenin kendine has bir damak lezzeti var. Biz bu lezzetleri yakalayarak, bir çok lezzetin bütünleştiği yepyeni konseptler ile boyozu yalnızca İzmir'in değil, tüm dünyanın vazgeçilmez lezzeti haline getireceğiz" dedi. Turan, boyozun 527 yıllık geçmişiyle bir kültür ifade ettiğini belirterek "İzmir'in bu kültürel mirasını kısa sürede bütün dünya tanıyacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler