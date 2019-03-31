İzmir'in Çeşme İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Muammer...

İzmir
'in Çeşme
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Muammer Ekrem Oran
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muammer Ekrem Oran 13 bin 471, MHP
adayı Mustafa Cenger
10 bin 724, bağımsız aday Esen Fatma Kabadayı Vhiting
459 oy aldı.
-Oran'ın özgeçmişi-
İzmir'in Çeşme ilçesinde 1971'de dünyaya gelen Ekrem Oran, ilk, orta ve lise öğretimini İzmir'de tamamladı. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi
Psikoloji bölümüne devam eden Oran, siyasete 2004'te CHP'de başladı.
2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Çeşme Belediyesi
Meclis Üyesi olan Oran, halen Çeşme Güneşi Gazetesi'nin imtiyaz sahibidir. Evli olan Oran 1 çocuk babasıdır.
Muammer Ekrem Oran, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Çeşme, Güncel
Kaynak: AA