Anaokulu Servisinde Unutulan Alperen'in Ölümüyle İlgili 3 Kişi, 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Alperen Sakin'in (3) unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesine ilişkin haklarında "görevi ihmal" suçundan dava açılan Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, Alperen Sakin'in (3) unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitirmesine ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ile şube müdürleri Hüseyin Buldu ve Şener Şan hakkında görevi ihmalden açılan davada karar çıktı. Hakim, sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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Çiğli,İzmir
Kaynak: İHA