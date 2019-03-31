İzmir'in Çiğli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Selim Utku...

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Selim Utku Gümrükçü kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Selim Utku Gümrükçü 61 bin 681, AK Parti adayı Okan Korkmaz 33 bin 949 oy aldı.<br><br>-Gümrükçü'nün öz geçmişi-<br><br>İzmir'de dünyaya gelen Selim Utku Gümrükçü, Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.<br><br>İyi derecede İngilizce bilen Gümrükçü, CHP Çiğli Gençlik Kolları Eğitim Sekreteri olarak girdiği siyasette 2017 yılında Çiğli İlçe Başkanlığı görevine seçildi.