Down Sendromlu Çocukları ve Ailelerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 4'ü Ağır 28 Yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklar ve ailelerini taşıdığı belirtilen midibüs, iddialara göre virajı alamayarak devrildi. 4'ü ağır 28 yaralının bulunduğu kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kaza, İzmir'in Bayraklı ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 35 ADM 253 plakalı okul servisi, Down sendromlu ve diğer özel öğrencileri evlerinden alıp okula götürdüğü sırada Karşıyaka çevre yolu sapağında ters virajda freni patlayarak refüje vurdu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle devrilen okul servisi içerisinde bulunan 4'ü ağır 28 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda AKS, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, farklı hastanelere kaldırıldı

Kaynak: İHA