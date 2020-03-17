Menü
Haberler ›› Güncel ››İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldı - Güncel

İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldı

İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, İzmir'de de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren iş yerleri, vatandaşları korumak ve koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla geçici süreyle kapatıldı.

17.03.2020 01:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 01:53

İzmir 'in eğlence merkezi ıssız kaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, İzmir'de de umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren iş yerleri, vatandaşları korumak ve koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla geçici süreyle kapatıldı. Eğlence mekanlarının merkezi olan Alsancak Mahallesi ıssız kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan, 7 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, İzmir'de saat 00.00 itibarıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren mekanlar geçici süreyle kapatıldı. Eğlence mekanlarının merkezi olan Alsancak Mahallesi ıssız kaldı.

Alsancak'ın ilk kez bu kadar ıssız gördüğünü ifade eden Arzu Eken, "1 yıldır İzmir'de yaşıyorum, ilk defa Alsancak sokakları bu kadar boş, İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı, esnafın 00.00 da kepenk kapatmasını istedi. Umarım kısa sürede sona erer" diye konuştu.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır İzmir'de yaşayan İran vatandaşı Malihe Naeemi, "İlk defa Alsancak'ı böyle görüyorum, gerçekten inanamadım, inşallah geçer" dedi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri Güncel
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Güncel
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı