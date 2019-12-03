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İzmir'in en uzun metro hattı ihalesi için 6 firma yarıştı

İzmir'de Karabağlar Metrosu'nun proje ihalesinde üçüncü aşamaya gelindi.

03.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:21İzmir'in en uzun metro hattı ihalesi için 6 firma yarıştı
'de Metrosu'nun proje ihalesinde üçüncü aşamaya gelindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bugün 6 firmanın sunduğu fiyat teklif zarfları açıldı. Büyükşehir Belediyesinin web sitesinden canlı olarak yayınlanan ihalede karar, komisyon değerlendirmesinin ardından belli olacak. İhalenin ilk aşaması geçen Ağustos'ta yapılmıştı.

İhalede Su-Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. 37 milyon 948 bin 800 TL, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. - Arup Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. 16 milyon 900 bin TL, RPA S.R.L. 13 milyon 700 bin TL, Geoconsult ZT GmbH-TEKFEN Mühendislik A.Ş. 15 milyon 600 bin TL, Metro İstanbul A.Ş. 13 milyon 855 bin 200 TL ve Proto Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ise 21 milyon 500 bin TL'lik teklif verdi.

İzmir'in en uzun metro hattı olacak

Proje, kentte nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Karabağlar ilçesindeki ulaşım sorununa çözüm bulmayı amaçlıyor. Halkapınar ile Adnan Menderes Havalimanı arasında inşa edilecek hat, sırasıyla Gaziemir, Eskiizmir, Eşrefpaşa, Çankaya, Basmane, Yenişehir ve Halkapınar güzergahını izleyecek. 28 kilometre ile kentin en uzunu olacak metro hattı yoğun konut alanlarının yanı sıra Sarnıç, ESBAŞ, Fuar İzmir, Kemeraltı ve Gıda Çarşısı gibi önemli iş merkezlerini de birbirine bağlayacak.

Kesin proje 2020'de tamamlanacak. Başvuru ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından hattın yapım ihalesine çıkılacak. Onay süreçlerinde gecikme olmaması halinde Halkapınar-Karabağlar metro hattı inşaatının iki yıl sonra başlaması öngörülüyor. - İZMİR

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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