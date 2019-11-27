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İzmir'in en uzun tüneli için yeni ihale

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in en uzun tünelini tamamlamak için kolları sıvadı.

27.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:49İzmir'in en uzun tüneli için yeni ihale

Büyükşehir Belediyesi, ile arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak projenin önemli ayaklarından olan "Buca Tüneli"ni sonlandırmak için kolları sıvadı. İlgili firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan tünel inşaatının ivedilikle bitirilmesi için yeniden ihaleye çıkılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından dün bizzat denetlenen tünel projesi, viyadükle birlikte Konak'tan şehirlerarası otobüs terminaline ulaşımı kolaylaştıracak. Şehir içi trafiği de rahatlatacak projenin toplam uzunluğu 7,1 kilometreyi bulacak. Tünel ise tamamlandığında İzmir'in en uzun karayolu tüneli unvanına sahip olacak.

İzmir'in en uzun tüneli "Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi"nin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. İki şeritli tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olarak açıklandı. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre olacak.

İnşaat bu bahar yeniden başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule'yi birbirine bağlayacak derin ve çift tüplü tünel inşaatı, ihale ve proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2020 yılının bahar aylarında yeniden başlayacak. İnşaat esnasında yol güzergâhında kalan 250 ağaca dokunulmayacak, kamulaştırma yapılmayacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: Bültenler

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