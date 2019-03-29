İzmir'in En Yaşlı Seçmeni Olan 115 Yaşındaki Arabi Altoğ da Oy Kullanacak

Kaynak: DHA

YEREL seçimlere sadece iki gün kaldı. İzmir'de 12'si büyükşehir belediye başkan adayı, 235'i de ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 247 aday, seçmenden onay almak için yarışacak. Adaylar kadar seçmenler de heyecanlı. İzmir'in en yaşlı seçmeni olan 1904 doğumlu 115 yaşındaki Arabi Altoğ da sağlık sorunlarına rağmen sandığa giderek oy kullanacak.Mardinli Arabi Altoğ, eşi vefat ettikten sonra İzmir'de yaşayan çocuklarının yanına geldi. 10 yıldır Buca'da yaşayan 1904 doğumlu, 115 yaşındaki Arabi Altoğ da seçim günü oy kullanacak. İl Seçim Kurulu'nun kayıtlarına göre İzmir'deki en yaşlı seçmen olan Altoğ'un 6 çocuğu, 31 de torunu var. İleri yaşından dolayı sağlık sorunları olan ve yürümekte zorlanan, hayatını evindeki yatağında geçiren Arabi Altoğ, kaç kez oy kullandığını hatırlamadığını söyledi. Her seçimde oy kullanmaya gittiğini belirten Altoğ, sağlığı el verdiği müddetçe oy vereceğini kaydetti. Arabi Altoğ'un kızı Halime Sayhan, annesinin oy kullanabilmesi için yakınlarından araç istediklerini, araçsız oy vermeye gitmekte zorlandıklarını anlattı. Annesinin kollarına girerek, bazen de kucaklarına alarak onu sandığa götürdüklerini belirten Sayhan, "Araç olmazsa çok zorlanıyoruz. Her seçimde oy kullanabilmesi için çabalıyoruz ama bunu yaparken de zor anlar yaşıyoruz" dedi.- İzmir