İzmir'in Eski Başkanı Yüksel Çakmur'un Torunu Japonya'da 1'inci Oldu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yüksel Çakmur'un torunu Can Çakmur (21), bu yıl 10'uncusu Japonya 'da düzenlenen Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinci oldu. 400 kişi arasında birinciliği yakalayan Çakmur'u Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tebrik etti.Japonya'da Hamamatsu Şehri'nin kuruluşunun 80'inci yıl dönümü anısına 1991 yılında başlatılan ve o günden bu yana her 3 yılda bir kentin tarihini, geleneğini kutlamak için düzenlenen Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'na, bu yıl bir Türk sanatçı damgasını vurdu. Dünyanın en önemli yarışmalarından biri olan Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'na katılan 21 yaşındaki Can Çakmur, sergilediği performans ile 400 yarışmacıyı geride bırakarak birinciliği yakaladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Yüksel Çakmur'un da torunu olan Can Çakmur'a ayrıca Oda Müziği Birincilik Ödülü ile Mayor Of Sapporo ödülü de verildi. Eğitimi Almanya 'nın Liszt şehri Weimar'da bulunan Franz Liszt Müzik Üniversitesi'nde sürdüren genç piyanisti, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tebrik etti.İSKOÇYA'DA DA BİRİNCİ OLMUŞTUCan Çakmur'un, genç yaşına rağmen sayısız başarısı var. 2017 İskoç Uluslararası Piyano Yarışması'nda da birinciliği yakalayan Çakmur, İstanbul Müzik Festvali, Bodrum D-Marin Klasik Müzik Festivali Ankara Uluslararası Müzik Festivali ve Notti Romana al Teatro di Marcello gibi saygın festivallerde yer aldı. Lütfi Kırdar KM, Boğaziçi Albert Long Salonu, Bilkent Konser Salonu, Eindhoven Muziekgebouw, Atheneum, CRR Konser Salonu ve Glasgow Kraliyet Konser Salonu gibi pek çok önemli salonda konserler verdi. 2014 yılında Ender Sakpınar yönetiminde Eskişehir Belediye Senfoni Orkestrası ile sezon açılış konserinde ve 43. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde Sascha Goetzel yönetiminde BİFO ile sahneye çıktı. Bunun yanında Çakmur, klasik müziğin nadir seslendirildiği Ordu ve Tokat 'ta da resitaller verdi. Çakmur bugüne kadar Gürer Aykal , Ender Sakpınar, Sacha Goetzel, Burak Tüzün, Alfonso Scarano, İbrahim Yazıcı , Joan Pages Valls, Modestas Barkauskas gibi önemli isimlerle birlikte çalışma imkanı buldu.- İzmir