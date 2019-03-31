İzmir'in Gaziemir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Halil...

İzmir
'in Gaziemir
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Halil Arda
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Arda 42 bin 252, AK Parti
adayı Nazmi Yılmaz
30 bin 109 oy aldı.
-Arda'nın öz geçmişi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 1961'de doğan Halil Arda, Anadolu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Arda'nın gençlik kollarında başlayan aktif siyasi hayatı, başkan yardımcılığı da dahil olmak üzere parti içinde farklı görevlerle devam etmiştir.
Evli olan Arda, 2 çocuk babasıdır.
Halil Arda, Gaziemir, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Güncel
Kaynak: AA